Asambleísta del MAS: Ganamos Bs 17.500 y en un mes sólo trabajamos 9 días

La asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Cecilia Giraldo declaró que perciben un haber mensual de 17.500 bolivianos, pero que sólo trabajan nueve días al mes y que, además, gozan de un día de licencia por semana.

“Nosotros ganamos 17.500 bolivianos por mes. Aunque se van a enojar por lo que voy a decir, pero tengo que decir la verdad, de un mes solamente nueve días trabajamos, y en esos nueve días tenemos la opción de pedir una licencia por semana”, expresó Giraldo a Canal 57 Estrellas.

Giraldo sostuvo que pueden ir a la Asamblea a trabajar cinco días al mes, pero ni siquiera un día entero es lo que trabajan, ya que sólo dedican cuatro horas a esa actividad.

Citó, por ejemplo, a la asambleísta de la provincia Vaca Díez, Casta Karina, quien según ella “brilla por su ausencia”. Asimismo dijo que sólo se dedican a criticar.

“No sé qué tienen en la cabeza, van a disculpar la expresión, no quieren coordinar, no quieren trabajar, no dejan trabajar, además, se estaban oponiendo a la aprobación de un proyecto de ley que establece la carretera en la provincia Iténez”, sostuvo Giraldo.