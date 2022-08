Asesino de Abigail burla a su custodio en la calle y escapa

Tadeo Joddy Terceros Tórrez, un joven de 19 años, que cumplía su pena en la cárcel por asesinar a Abigail Quintana en 2019, aprovechó el miércoles un descuido de su custodio y ayudado por su padre, Oswaldo Terceros, escapó. El papá ha sido detenido por la Policía que inició un operativo para recapturar al feminicida.

El sentenciado salió para una consulta médica y al retornar por el centro paceño, con el argumento de ir a comprar unos medicamentos huyó.

“Según señala el educador (que además era custodio), fue a comprar medicamentos a la farmacia y aprovechó eso para escapar”, sostuvo Beatriz Churata, directora del Servicio de Gestión Social (Sedeges), dependiente de la Gobernación de La Paz.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire, confirmó que Oswaldo Terceros, padre del asesino, “generó un marco de distracción” para que su hijo huya.

El papá fue detenido y anoche estaba en las celdas policiales a la espera de su audiencia cautelar; el hombre será imputado por favorecimiento a la evasión, anticipó Donaire.

Ya era adulto

En 2019, cuando Tadeo Joddy tenía 16 años mató con 22 puñaladas a Abigail, y pese a que la familia de la víctima pedía 30 años de cárcel, en 2020, la jueza Ninfa Sillerico le dio seis años por tratarse de un menor.

Desde esa época, el sentenciado cumplía la pena en el Centro de Reinserción Social de Qalauma, en Viacha, y aunque ya había cumplido la mayoría de edad, aún no había sido trasladado a un centro penitenciario, debido a que no existía aún la autorización de un juez.

La directora del Sedeges confirmó que el feminicida no estaba enmanillado el miércoles, porque todavía continuaba siendo considerado como un menor de edad. “Si estaría enmanillado, estaríamos vulnerando sus derechos. Nosotros sólo damos cumplimiento de lo que dice la ley”, dijo Churata.

La abogada Paola Barriga, que representó a la familia de Abigail, criticó que el hombre “ni siquiera haya estado enmanillado y vanos fueron nuestros pedidos para que sea enviado al penal de San Pedro. Nadie nos oyó”.

La abogada Barriga lamentó que no exista todavía un informe oficial de las autoridades. “No existe ningún informe, el psicólogo se lava las manos con el administrador y entre los dos no saben qué decir. Señalan que ya habían reportado al juzgado. El juzgado dice que no tiene nada. Nadie sabe nada”.

Estela Quintana, tía de Abigail, cuestionó que se hayan enterado de la fuga del asesino por la prensa y no por las autoridades.