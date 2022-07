Atribuyen a Pando y Beni postergación hasta 2024

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que la primera fecha para la postergación del Censo fue a noviembre de 2023 a pedido de los pueblos indígenas, pero a solicitud de regiones como Beni y Pando este plazo se extendió hasta mayo o junio de 2024.

“Los pueblos indígenas solicitan un mayor tiempo para socializar el proceso del Censo y la boleta (censal). Piden que se dé un tiempo para incorporar idiomas indígenas originarios; que se trabaje en una actualización cartográfica con municipios y autonomías indígenas (...) Tomando en cuenta estas solicitudes se plantea noviembre de 2023”, dijo la autoridad de Gobierno, en referencia a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías que se desarrolló el pasado martes.

“En ese momento, gobernadores como de Beni, de Pando, entre otras autoridades, hacen conocer el problema que se presenta en noviembre, diciembre, enero y febrero referido no sólo a la época de lluvias, sino a la zafra”, agregó Prada.

Explicó que en esa temporada de lluvias hay un desplazamiento de “hermanos” a Pando para la cosecha de castaña. “Si se realizaba en esos meses, el Censo no iba a reflejar la realidad de Beni y Pando”, dijo.

En el encuentro participaron gobernadores de ocho de los nueve departamentos del país. No asistió Luis Fernando Camacho, a quien Prada acusó de no acudir a un “diálogo democrático”. “El Gobernador pudo haber llegado en avión, pudo haber llegado en auto, pudo haber llegado en carretón si hubiese tenido la voluntad, pero sencillamente no la tenía porque no está en él tener una vocación democrática”, afirmó.