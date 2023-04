Según las imágenes de un video, un can fue atropellado por un micro de transporte público en Santa Cruz, hecho que consternó a la población, debido a que el perrito fue abandonado y murió sin recibir auxilio. Tras la indignación de la ciudadanía, el chofer del motorizado fue arrestado por Tránsito y será procesado por el delito de biocidio.

En un breve contacto con los medios, el chofer comentó que trató de esquivar al perro. “Al perrito lo vi al medio de la calle, trate de esquivarlo un poco para pasar, peor parece que se metió, me parece que estaba mal”, dijo. Al ser consultado del porque no auxilio al can, expresó: “Ha sido mi error”.

En las imágenes se observa como el perrito camina cojeando y se queda parado cuando aparece el micro girando por una esquina, y al ver que el vehículo se acerca intenta avanzar más rápido, pero termina siendo arrollado por las ruedas de adelante y luego de atrás.