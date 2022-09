Audio implica al exsecretario de Salud de Santa Cruz en presuntas coimas

Un audio atribuido al exsecretario de Salud de Santa Cruz Fernando Pacheco revela presunta coimas al interior de la Gobernación de ese departamento. La exautoridad dijo desconocer el caso y rechazó las acusaciones.

“Lo ideal es que vos nos reportes, en coordinación con Richard, la plata de lo que se compra de compras menores. De compras mayores, de licitaciones, de Ampec, eso sí, lo vamos a manejar nosotros, lo vamos a direccionar (sic) un poco a qué empresas le vamos a comprar los respiradores”, se escucha al final del audio publicado por DTV.

En el audio atribuido a Pacheco, encarga a dos personas llevar altas sumas de dinero. “Si me trae 20.000 bolivianos, me tiene que justificar por qué me trajo 20.000 bolivianos”, se alcanza a escuchar.