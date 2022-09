Ayoreos en las urbes, obligados a firmar compromisos de “buen comportamiento”

El episodio aún es confuso. El 26 de agosto, un video en redes sociales se difunde con el relato de que “los ayoreos saquean” en “locales comerciales” en la ciudad. Se habla en plural.

La asambleísta Gigliana Etacore, miembro del pueblo ayoreo, explica la versión que recogió: un comunario compró cerveza a un hombre que tenía la mercadería en un minibús; cuando fue a recogerla, el vendedor no se la entregó. El comprador reclamó, fue golpeado y resultó con una herida en la cabeza. Volvió a su comunidad a contar el hecho y varias personas, muchas mujeres, salieron a reclamar por él.

“El chofer del trufi entra a la tienda. Para rescatar más de 400 bolivianos, se alzan las cosas de la tienda pensando que eran el dueño”, dice Etacore. El video muestra a dos mujeres levantando cerveza y algunos víveres expuestos a la venta. Cuando la Policía acude, un grupo de jóvenes les lanzan palos y piedras.

Aunque la Constitución dispone que el domicilio es inviolable, el hecho siguiente fue que agentes antimotines de la Policía, dirigentes cívicos, mototaxistas, comerciantes y civiles ingresaron en la comunidad ayorea urbana, ubicada en el barrio San Antonio, a gritos y con violencia, para recuperar ocho paquetes de latas de cerveza y una garrafa.

Un video muestra también que se llevan una motocicleta, aunque una mujer se aferra a ella gritando y su hijo llora e intenta ayudarla, mientras el dirigente del Comité Cívico de San José de Chiquitos, Darling Méndez, apura el secuestro del vehículo con un ademán. Un policía dice que se llevaron cuatro motos para que la gente vaya a reconocerlas por si fueran robadas.

Los policías y los civiles, algunos con cascos de motociclistas, se llevan presos a varios comunarios mientras los golpean.

En el allanamiento destrozaron una vivienda y confiscaron siete “armas blancas”, entre un palo delgado y cuchillos que las mujeres utilizan para raspar hojas de garabatá para obtener fibra y tejer bolsos. Cuatro hombres fueron arrestados y trasladados hasta Santa Cruz de la Sierra, donde fueron sometidos ante un juez y enviados a la cárcel de Palmasola imputados por el delito de “robo agravado”.

“La audiencia fue en la Felcc, yo estuve ahí, quise entrar para escuchar y ver cómo estaban juzgando a los hermanos. No me han dejado entrar, llamé al fiscal, no me contestó, tampoco los policías que estaban ahí”, dice la asambleísta Etacore.

La reacción de los comerciantes y de la Policía fue desproporcionada, a juicio de la asambleísta. Para agravar la situación, el dirigente cívico Darling Méndez incitó a la gente a salir a “defender a la Policía” e hizo un llamado al Ejército.

“Quiero hacer un llamado a toda la población, de que salgamos de nuestras casas y vengamos a resguardar a nuestra Policía. Todos estamos en peligro... Hago un llamado al Ejército que salga a resguardar nuestra Policía, nuestras casas. Le hago un llamado al coronel del Ejército, tome cartas en el asunto”, dijo Méndez ya en la noche.

Para Manuel Chiqueno, expresidente de la Canob, “fue lamentable el atropello a la comunidad..., entraron a las casas, han tumbado los techos de algunas casitas de barro”.

Etacore y Chiqueno coinciden, por separado, en que el supuesto robo debió ser procesado por la Policía como cualquier hecho delictivo, sin necesidad de irrumpir en la comunidad.

“Los que han entrado al almacén no eran todos. De verdad, han mostrado una imagen de video, pero no son ellos (los) que han actuado, han agarrado a inocentes... Hago entender a las autoridades de San José de Chiquitos que el hecho no fue de la comunidad, violaron la justicia indígena, porque entraron con la fuerza”, dice Chiqueno, cuyo idioma materno es el zamuco.

Para Etacore, “es lamentable que autoridades de los cojnoñe (los no ayoreos), que saben de leyes y procedimientos, tomen acciones por su propia mano”.