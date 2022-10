“Ayúdenme a que vuelva mi hijo”: historias de las almas olvidadas

“Ayúdenme, mi hijo se ha ido. No se dónde está, por favor, que vuelva”. Ese fue el pedido de Rufina Q., quien en 2018 llegó hasta el Cementerio General de La Paz en busca de la fosa de las almas olvidadas. Desde entonces las visita cada vez que puede. Les lleva flores, alcohol, coca y se sienta a fumar con ellas un cigarrillo Astoria.

Rufina es sólo una de las tantas personas que acuden a las almas olvidadas para pedirles uno que otro favor. Las historias de sus “proezas” son muchas, por eso en su improvisado altar nunca faltan los regalos. Pero ¿quiénes son estas ánimas anónimas?

Las almas olvidadas son aquellas personas que murieron y nadie reclamó sus cuerpos, por lo que fueron a dar en fosas comunes. Allí descansan sin un nombre que las identifique ni un familiar que los llore o les dedique una oración. Paradójicamente, en medio de ese abandono tienen tantos seguidores.

El hijo pródigo

En 2018, Rufina pasó una mala racha familiar. Su hijo “andaba en malos pasos” y de nada servía los consejos, regaños y hasta castigos que ella le daba.

“Le faltaba poco para terminar el colegio y se aplazó, le he vuelto a inscribir, pero igual dejó de ir a clases. Se perdía todo el día, ya no podía sujetarlo. Mi hermano me dijo que lo mande al cuartel y le advertí a mi hijo que si no me hacía caso, le iba a mandar, para que aprenda. Un tiempo estaba bien, pero después otra vez volvió a lo mismo y una noche ya no llegó”, comenta.

Rufina llamó a sus amigos, recorrió algunas discotecas a las que le dijeron que solía ir y fue a todos los hospitales para cerciorarse que no haya sufrido un accidente. Ya había pasado un mes y no había rastros de su hijo. “Hasta a la morgue he ido”.

“En ese ajetreo una amiga me dijo: ‘Andá donde las almas olvidadas’. Tres lunes vine y la última noche mi hijo me llamó. Me dijo que estaba bien, que no me preocupe, que había estado soñando conmigo”, recuerda.

Las llamadas se hicieron más constantes y al pasar de los días volvió a casa. Ella le preguntó ¿qué había pasado? Él le dijo que se puso a trabajar como ayudante de autobús y que una noche ya no pudo dormir porque en sueños escuchaba muchas voces que lo llamaban por su nombre, entre ellas la de su madre.

“Desde entonces vengo. Sólo en pandemia no pude, no dejaban entrar. Estaban abandonadas. Pero en casa no faltó velitas”.