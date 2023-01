Una bebé cae de cabeza al suelo durante el parto en una sala del Centro de Salud de Guanay. Desde un principio, la madre no recibió atención oportuna por parte del personal de salud. El alcalde de esa población, Víctor Ticona, denuncia negligencia médica.

“Estaba con mi suegra. Ella me estaba agarrando (en la sala del hospital) porque estaba sufriendo mucho por el dolor. Le dije que ya estaba saliendo su cabecita (de la bebé), por eso ella fue a llamar a la enfermera. Cuando vino sólo botó a mi hijita (mayor) y a mi cuñado, mientras yo me subí a la cama, mi bebé ya salió, se resbaló y cayó de cabeza al suelo”, contó afligida Virna Orihuela, la mamá.

Su cuñado contó a radio Guanay Constelación que, por el golpe, el bebé defecó en ese momento.

Luego de conocer el hecho, el alcalde llegó al hospital y aseguró que evidentemente “hay negligencia médica”, por lo que solicitó el nombre de los profesionales que estaban de turno para asumir acciones.

“Estamos cansados del maltrato que dan los profesionales (a los pacientes), llevaré la queja a la Gobernación de La Paz y al Ministerio de Salud, para que sean sancionados”, indicó Ticona. “Es muy lamentable el trato que reciben los pacientes. Hay médicos que se creen dueños de los hospitales y están protegidos por sus sindicatos”, agregó.

Según Virna, ayer a las 1:00 comenzó a tener dolores de parto. Por eso, decidió acudir al hospital a las 4:00. Cuando buscó atención, el médico le dijo que no la atendería si no tenía el certificado del SUS, razón por la que su esposo volvió a su casa para recoger el documento.

“Estaba mal, gritaba por los dolores, pero no me hacían caso”, dijo la joven, al relatar que los médicos le decían que ella no era mamá primeriza y ya sabía cómo eran esos dolores. “Hasta me puse de rodillas”, agregó.

La enfermera que atendió a la paciente dijo que evidentemente ella le pidió que deje de quejarse porque “gritaba demasiado”, por eso le indicó que “como ya tuvo antes otro hijo, sabía que con gritar podría ahogar a la bebé”.

Aseguró que cuando botaba de la sala a los familiares de la madre, ella se dio cuenta de que la bebé se había caído, entonces inmediatamente la levantó. “De antemano pido disculpas, se hizo lo que se pudo. (La bebé) no estaba ni un segundo en el piso”.

A su turno, el doctor que atendió a Virna, aseguró que ella llegó con tres de dilatación y se esperaba que diera a luz en 10 horas, pero tuvo a la bebé antes de ese tiempo.

Virna dijo que, cuando ella dio a luz, el doctor no estaba e incluso la misma enfermera indicó que fue a buscarlo minutos antes, pero no lo encontró. “Seguro estaba valorando a otros pacientes”, sostuvo. Ahora, los padres de la bebé piden una valoración médica para verificar si la pequeña sufrió algún tipo de daños.

“Aparentemente, la bebé está bien, pero queremos que sea evaluada por especialistas”, dijo el alcalde de Guanay, quien aseguró que ahora solicitarán a las autoridades de la gobernación realizar un cambio del personal de salud en ese municipio.