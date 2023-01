“BOA no ha participado más en la búsqueda de mi gatito, yo lo estoy haciendo de manera personal con voluntarios que están en Tarija, entonces nos vamos turnando y voy en las noches, a partir de las 10 o 10.30 de la noche y en las madrugadas a partir de las 5 de la mañana”, indicó Iturre minutos antes de salir a buscarlo.

“Tuvimos una reunión con BOA y la ATT donde se habló para que BOA me reponga los gastos que yo tuve hasta la fecha (...) Hasta el 20 de enero tiene BOA para reponer estos gastos, ellos tienen detallado qué gastos yo hice”, informó a Página Siete la propietaria de Tito, Andrea Iturre, quien evitó dar el monto exacto de la devolución económica que debe asumir la aerolínea.

Comunicadora interespecies

El Gobierno contrató a una comunicadora interespecies para apoyar en la búsqueda del gato Tito. Ella indicó que el felino está vivo, sin embargo, aún no se conoce su paradero ni hay rastro del mismo.

“Ella trabaja desde La Paz, no vino acá (a Tarija), simplemente es comunicación vía WhatsApp, ella trabaja con las energías, entonces me puede comentar o avisar con qué energía está Tito, si está con vida, si está bien. Hasta ahora me ha informado que está con vida”, sostuvo Iturre.

Acotó que aún no le dio un dato certero del lugar en el que se encuentra Tito, sin embargo, no pierde las esperanzas de encontrar a su mascota.

Recompensa

La recompensa de 500 dólares por el gato Tito aún sigue vigente. “Yo no me olvido y no voy a parar hasta encontrarlo, es mi principal misión encontrar a Tito”, puntualizó.