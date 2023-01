La madre de las niñas niega que le hayan informado sobre el hecho

Sobre el comunicado, la madre de las menores, Nicole Valcárcel, indicó que la empresa estatal no dice la verdad, por lo que pide que en vez de “justificar sus acciones”, tome acciones para mejorar el servicio que brindan.

“En el comunicado hay cosas que no son verdad, por ejemplo, cuando se dice que ‘se le comunicó a la madre’, cuando en realidad no se comunicaron conmigo. Que quede bien claro que yo no tengo ninguna intención de hacer daño ningún daño a la empresa y que encima me ataquen después de lo que se ha hecho, yo no estoy haciendo nada para perjudicarlos, simplemente no quiero que esta situación se repita con otros padres o con otros niños”, afirmó.