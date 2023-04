Armijo aseguró que no “hay que alarmarse” con este caso, porque esta es una enfermedad de comportamiento epidémico, es decir que cuando aparece un caso se realiza el bloqueo con la vacunación de los contactos y actualmente “ya se realiza esa tarea” con eso, por lo general se tiene éxito y no se necesita hacer más actividades.

El epidemiólogo y exdirector del Sedes La Paz, Mayber Aparicio (M.A), explicó que esta enfermedad no se contagia de persona a persona y se transmite a través de la picadura de la hembra del mosquito aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, la chikungunya y el zika.

Si la enfermedad progresa, uno de cada tres pacientes puede tener complicaciones y producir una falla hepática, y con ello el paciente comienza a tener sangrados, porque ya no puede hacer correctamente procesos de coagulación.

Por ello, llega a tener problema renal y luego una falla renal, no orina bien y por lo tanto requiere internación.

¿Esta enfermedad es letal?

M.A.Sí, una persona puede llegar a fallecer como una consecuencia de esta patología. En muchos lugares la letalidad alcanza al 50%.

¿Tiene tratamiento?

M.A. No hay tratamiento. No se ha desarrollado un tratamiento porque es considerada una enfermedad tropical desatendida, lo que significa que no se desarrollan medicamentos como tal. Por lo tanto, una persona infectada recibe un tratamiento de sostén con sueros, líquidos, equilibrio de electrolitos. Por eso, el organismo lucha contra la enfermedad.