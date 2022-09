Bolivia y Brasil son los países con mayor deforestación y degradación de bosques

Las cifras de deforestación y degradación de los bosques amazónicos ha llegado al 26% en todo el territorio de la Amazonia que cubre 847 millones de hectáreas: 20% ha sufrido una pérdida irreversible y 6% presenta alta degradación. El punto de no retorno de la Amazonia ya no es un escenario futuro, sino del presente en algunas zonas de la región.

Además, de los nueves países que conforman la cuenca amazónica, Brasil y Bolivia tienen las mayores cantidades de destrucción y como resultado “la sabanización ya se está produciendo en ambos países”.

Así lo indica el estudio La Amazonia contra reloj: un diagnóstico regional sobre cómo proteger el 80% al 2025, elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Rsisg) —en coalición con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Stand.earth— que se presentó en la V Cumbre Amazónica de Pueblos Indígenas realizada en Lima, Perú.

En el estudio se destaca que Brasil y Bolivia concentran el 90% de la transformación y alta degradación que afecta a la cuenca amazónica. El restante 10% lo comparten Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, con cifras de pérdida de bosques amazónicos cada vez más preocupantes.

Cabe precisar que según los estudios de Thomas E. Lovejoy y Carlos Nobre el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación y degradación combinadas superan el umbral de entre el 20% y 25%, cifra que los científicos consideraron para la Amazonia este, sur y central.

“Estamos destruyendo el agua, la biodiversidad, los alimentos. El ser humano, las empresas extractivas y los gobiernos continúan con una economía de combustibles fósiles y están destruyendo nuestro presente y nuestro futuro. Este es un llamado de emergencia”, dijo José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), durante la presentación de este informe.

Punto de no retorno

“Nuestros datos demuestran que la protección del 80% de la Amazonia es necesaria y posible, pero sobre todo, urgente. De continuar la tendencia actual de deforestación, la Amazonía tal como la conocemos hoy, no llegaría al 2025”, dice el informe elaborado por la Raisg, sustentado en el análisis de datos desde 1985 hasta 2020.

Marlene Quintanilla, directora de investigación de la Fundación Amigos por la Naturaleza (FAN) e investigadora principal del informe, indica que en los últimos 20 años la Amazonia ha sufrido la transformación de por lo menos 50 millones de hectáreas. “A muchos nos cuesta dimensionar cuánto significa esta extensión, pero podemos decir que es un territorio más grande que toda España”.

Quintanilla menciona que “el 26% de la Amazonia ha sufrido transformaciones completas y una degradación profunda” y precisa que Bolivia y Brasil, los países con mayor impacto y transformación de su Amazonia, presentan síntomas importantes de estos cambios. En Bolivia -añade Quintanilla- las lluvias han disminuido en un 17% y la temperatura se ha elevado en más de un grado centígrado. “Estamos en el momento para revertir y restaurar la Amazonia”, advierte y hace un llamado para que se tomen acciones hacia el 2025 “porque para el 2030 puede ser tarde”.

La experta de FAN se refiere así a una de las conclusiones expresadas en el informe: “Un horizonte al año 2030 puede ser catastrófico para el bosque continuo más grande del planeta y para las más de 500 nacionalidades y pueblos indígenas que en él habitan y para la humanidad”.

El informe también detalla que la Amazonía de Brasil -que ocupa el 40% del bosque tropical del mundo- ha superado el punto de no retorno con un 25% de transformación y un 9% de alta degradación, es decir, el 34% de la Amazonia brasileña prácticamente se ha perdido. “Esta realidad amenaza a toda la región por ser Brasil el país que alberga dos tercios de la Amazonia. La pérdida registrada compromete el sur brasileño y también a los biomas bolivianos. La transformación responde primordialmente a la urbanización”.

En esta vorágine de destrucción, Bolivia ha llegado prácticamente al límite del punto de no retorno con un 20% de transformación y 4% con alta degradación. Este país tiene un 24% de su Amazonia arrasada.

Quintanilla también critica que los discursos de los gobiernos plantean la protección de la Amazonia, pero estos ofrecimientos no se concretan. “El avasallamiento de los territorios indígenas y la no titulación son los principales problemas. Muchas de las áreas que demanda Coica como territorios indígenas no han sido atendidas. En el caso de Bolivia, desde el 2012 no ha habido avances en la titulación de territorios indígenas. La titulación es un paso importante para garantizar y no transformar más la Amazonia”.

En ese sentido, la experta de FAN dice que a través de este informe se busca visibilizar que la lucha contra el cambio climático debe incluir como protagonistas a los pueblos indígenas.

Las causas de la deforestación

Este informe se presenta un año después de que más de 60 estados miembros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobara -durante su Congreso Mundial de 2021, realizado en Marsella, Francia- el compromiso de proteger el 80 % de la Amazonia para el 2025.

Ahora, el informe de Raisg indica que se requieren medidas urgentes para salvaguardar ese 80% de la Amazonia que, en realidad, corresponde al 74% restante -629 millones de hectáreas- que aún no han sufridos transformación ni alta degradación.

De todo este territorio el 33% corresponde a Áreas Prioritarias Clave, el 41% a una Baja Degradación, mientras que un 6% restante son tierras dedicadas a la restauración (54 millones de ha) de tierras con alta degradación.

Las cifras también indican que “el 66% de la Amazonia está sujeta a algún tipo de presión fija o permanente” en los lugares con presencia del Estado, mientras que en donde la presencia estatal es débil suben los impulsores de la destrucción son ilegales.

La actividad agropecuaria es, según el informe, responsable del 84% de la deforestación amazónica. Las invasiones o avasallamientos, así como los incendios forestales están directamente relacionadas a la ampliación de la frontera agrícola, mientras que la deforestación causada por la ganadería en la selva amazónica representa el 2% de las emisiones globales de CO2 anuales y la mayor parte de la ganadería en el mundo ocurre en Brasil.

La minería es otro de los drivers de la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, una actividad presenten los nueve países y que afecta al 17% de la Amazonia. Además, “la minería ilegal sin registros se está expandiendo en la cuenca amazónica”, precisa el informe.

La extracción de petróleo también tiene un impacto negativo en el bioma amazónico. Los cálculos de Raisg indican que el 9,4% de la superficie Amazónica (80 millones de ha) está ocupada por lotes petroleros.

“Más de la mitad (52%) de la Amazonia ecuatoriana es un bloque petrolero, 31% en Perú, 29% en Bolivia y 28% en Colombia”, señala el informe. Además, el 43% de estos bloques petroleros están ubicados en áreas protegidas y territorios indígenas.

Carmen Josse, directora de la Fundación Ecociencia y coautora del estudio, señala que estamos muy cerca de alcanzar el punto de no retorno. “Los bosques amazónicos que conocemos ya no podrán existir y serán reemplazados por otros tipos de ecosistemas que no ofrecerán los mismos servicios ecosistémicos que tenemos ahora. Es un efecto en cascada que tendría enorme impacto en el clima y, en consecuencia, en la biodiversidad, agricultura, salud y bienestar de todos los humanos”.