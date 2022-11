Bombero afirma que si un periodista no grababa su detención, le habrían “sembrado” una bomba

Josué Moisés Arias Torres, bombero voluntario de Fundasol de Santa Cruz, agradeció emocionado al periodista de la Red Bolivisión por haber filmando el momento exacto cuando los policías de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) trataron de armarle un caso, “sembrándole” una bomba molotov entre sus piernas.

“Quiero agradecerle al periodista (Carlos Lijerón), porque si no fuera por él me hubieran implantado una bomba molotov”, manifestó emocionado, mientras daba un abrazo de agradecimiento a Lijerón a quien consideró que Dios lo puso en su camino, según Clave 300.

El bombero recordó los momentos de angustia que le tocó vivir después de ser detenido durante los enfrentamientos registrados el 11 de noviembre en pleno centro cruceño, cuando los policías lo acorralaron y lo golpearon, provocando una herida en el rostro y encima le echaron gas lacrimógeno.

“En ese momento de tensión, en donde una persona no sabría qué hacer, él grabó cuando me agredieron y me quisieron implantar una botella que tenía un trapo y algo por dentro, una bomba molotov, como ellos llaman”, señaló Arias, quien era una de las 17 personas arrestadas durante los conflictos por el censo 2023.