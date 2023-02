Capinota es el quinto municipio de Cochabamba en registrar un brote de gripe aviar, más de 2.000 aves murieron en menos de dos días. La Asociación Departamental de Avicultores (ADA) de la región teme que algunos productores no estén reportando los casos.

“Se detectó (el nuevo brote) en la localidad de Sarcobamba (del municipio de Capinota). Es un dato oficial. El problema es el siguiente: presumimos que muchos sectores no están notificando (la presencia de la enfermedad) por el temor a las clausuras, cuarentenas y el perjuicio que supuestamente causaría al granjero. Pero es mayor el perjuicio el no notificar y eso es lo que se está diciendo a nuestros asociados”, declaró el vicepresidente de ADA Cochabamba, Iván Carrión.

A finales del mes de enero se detectaron los dos primeros brotes en los municipios de Tiquipaya y Cliza; luego la enfermedad avanzó a Sacaba y Quillacollo. Ahora, Capinota se suma a los municipios con presencia de la enfermedad. Esto se debe a que la gripe aviar se transmite por el contacto de las aves migratorias enfermas con las de corral o granja.

“Es la única granja registrada y vemos con preocupación que no se están reportando algunos casos. Lo que no saben es que en lugar de ser un perjuicio, es una ayuda. Nosotros, como productores, debemos trabajar de la mano del Senasag para poder contener este problema”, añadió el representante.

Carrión explicó que si los avicultores no reportan, no podrán identificar la forma cómo está avanzando la enfermedad ni mucho menos podrán detenerla. “Ahora (la gripe aviar) afectó a una granja pequeña de nueve mil (aves), pero ya había sacado gran parte de su producción. Les quedaban como 2.300 y como es un virus que actúa tan rápido, todas las aves murieron de un día para otro. Eso ya no sale al mercado”, explicó.

Las aves serán enterradas para evitar que se propague la enfermedad y la granja entrará en un período de cuarentena para hacer una limpieza y una desinfección.

El Senasag informó que los brotes de gripe aviar de Tiquipaya y Cliza fueron identificados en domicilios y las aves son comercializadas de forma ilegal. “La crianza tradicional de las aves en el traspatio de los domicilios es un factor de riesgo con el que estamos lidiando. Esto se debe porque no cuentan con las medidas de protección y son susceptibles al contagio con aves silvestres”, dijo el director ejecutivo de la entidad, Javier Ernesto Suárez.

Ante esa situación, la Alcaldía de Cochabamba llevó adelante un operativo de control de aves en las calles Barrientos, Pulacayo y Punata.

El intendente Enrique Navia hizo el control luego de que la comuna prohibió la venta de aves vivas, al menos, por dos semanas.

“Está totalmente prohibida la venta de aves. Entramos al sector de la Pampa. Por seguridad recomendamos que no vendan durante dos semanas, caso contrario se propagará la gripe aviar”, dijo Navia.

De acuerdo con los especialistas, la enfermedad se contagia por las heces o secreciones de aves infectadas.