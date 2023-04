“A mi hijo lo encontré en condiciones pésimas, con la nariz a un lado, ensangrentado. El video me llegó al día siguiente y eso fue desgarrador como madre, lo he visto una sola vez y no quiero volverlo a ver. Mi hijo no va a clases, porque los alumnos agresores siguen en el colegio y por seguridad no le estoy mandando, ya que además la baja médica recién terminó el lunes”, manifestó la otra de las progenitoras.

El otro alumno agredido sí retornó a la unidad educativa, porque está en etapa de exámenes, pero -dijo su mamá- sus agresores lo intimidaron con miradas amenazantes y gestos.

“Le dije a mi hijo que no tenga miedo, porque al final de cuentas él es un héroe por destapar todo esto, de algo que el colegio quiso ocultar y no tenemos apoyo de los papás, porque nos dicen que queremos hacer daño al colegio, algo que no es cierto”, enfatizó la mujer.

Posición del Gobierno

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, se refirió al caso e indicó que desde el Ministerio de Gobierno se está llevando a cabo un “seguimiento particular” al caso, precautelando el cumplimiento a los derechos humanos y el Código Niña, Niño y Adolescente.