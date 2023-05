La tarde del martes, un estudiante le cortó el rostro a su compañero con una regla. El hecho ocurrió al concluir la jornada de clases, en la puerta de una unidad educativa de La Paz. El agresor fue expulsado del centro de formación.

El joven relató que al salir de su colegio lo tomaron por la espalda y en ese momento uno de los agresores le cortó el rostro. Detalló que luego de que lo hirieron, lo amenazaron para que no se queje.

“Me agarró de la espalda, me cortó, con una regla me ha atacado. Más parecía que me estaba reteniendo (luego de cortarme el rostro)”, afirmó la víctima a Red Uno.