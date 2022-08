Buscan a hombre que apuñaló ocho veces a su pareja trans

Mientras Luciana dormía, Dan le asestó una puñalada en el pecho, luego la agredió en otras partes del cuerpo afectando finalmente su columna vertebral.

“Pensé que iba a morir, me puse a rezar a Dios. ‘No me mates’, le dije”, contó la víctima.

“Mis piernas ya no respondían, me estaba desangrando en el piso y él se puso una silla, se sentó y me dijo que me quería ver agonizar”, relató en un audio al que accedió la red Unitel.

El médico del Hospital de Clínicas Héctor Fajardo señaló que la mujer tiene un trauma raquimedular y se estableció una paraplejía por esa causa.

“Se encuentra hemodinámicamente estable, pero tiene ya establecida una paraplejia por el trauma raquimedular. Llegó con trauma toráxico, trauma abdominal y trauma raquimedular”, informó el galeno.

El profesional indicó que especialistas de neurocirugía evalúan la posibilidad de una operación quirúrgica.

Integrantes de la Asociación de Lucha Contra la Violencia a Personas Trans realizó una protesta en puertas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para denunciar discriminación porque a Luciana solo le dieron 11 días de impedimento por las agresiones que sufrió.

“Hemos venido a exhortar aquí, al IDIF, porque sólo le han dado 11 días de impedimento, es una vergüenza que el IDIF asuma esta posición que para nosotras es discriminatoria y transfóbica”, manifestó una las movilizadas.