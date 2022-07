Buscan a pastor que violó a menor

Un pastor evangélico de nacionalidad argentina, de aproximadamente 42 años, es buscado en Yacuiba, Tarija, y en toda la frontera por haber violado desde hace dos años a una niña que ahora tiene 12 años. El hombre aprovechó la confianza y la amistad de la familia para abusar de la menor de edad.

El último ataque sexual se produjo el 8 de julio, cuando la niña que pasaba clases de pandereta en la iglesia Luz Fortaleza fue vejada y luego escondida por el agresor. “Mi hija desapareció ese día y luego me contó lo que pasó, después confirmamos con un médico que fue violada”, contó el padre de la víctima.

El sospechoso tiene dos nombres: Claudio Miranda Ríos y Claudio Miranda Choque, según los familiares de la niña, y ahora es buscado por la Policía, porque después de ese día el hombre desapareció.

La menor de edad confirmó que el pastor evangélico la abusó sexualmente desde hace dos años y que presuntamente era amenazada por el religioso para no denunciarlo.

El agresor era conocido del padre de la menor desde hace años, ambos iban a iglesias de otras comunidades. El acusado visitaba periódicamente la casa de la pequeña, donde se había ganado la confianza y convertido en parte de la familia.

“Esa noche (del 8 de julio) fui a denunciar la violación a la Policía, donde me dijeron que vuelva al día siguiente. Han pasado casi 14 días y no hay justicia y él está desaparecido”, señaló el progenitor. El padre de la niña relató que el sospechoso de violación y sus familiares llegaron hasta su casa la madrugada del 9 de julio para pedirle que no denuncie el caso a la Policía.