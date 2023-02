Los asientos de los buses estaban casi llenos, ya no había muchos espacios de dónde escoger, así que mi pareja y yo tomamos lo que pudimos: los asientos de atrás de un viejo bus rumbo a Rurrenabaque, en Beni. Con gran ilusión lo abordamos, pero nunca imaginamos la travesía que nos esperaba en las siguientes horas. Al llegar a nuestros lugares pusimos las mochilas en el portaequipajes superior y luego advertí que mi asiento no tenía el apoyador de brazo, en ese momento supe que no iba a poder dormir con seguridad, pues en cualquier momento podía caer al pasillo. Los asientos no se veían muy limpios -en especial el mío que tenía unas manchas oscuras y secas con data de hace mucho tiempo-, pero eso no es novedad, así que no nos quedó otra que acomodamos en el bus “semicama” de cuatro filas.

También puede leer: Disminuye en un 30% el número de fallecidos en accidentes de tránsito durante Carnaval

Intenté reclinar mi asiento hacia atrás, pero fue una tarea imposible, ya que parecía un soldado firme, entendí que las más de 10 horas de viaje iba a ir con la espalda erguida. “Mala suerte”, me dije mentalmente, y así lo creí hasta que vi más adelante a una niña que luchaba por inclinar su asiento, pero, como un trampolín, volvía a su lugar. A mi lado iba mi pareja, quien sufrió una suerte similar, pues al intentar bajar el soporte para apoyar sus pies, advirtió que no lo tenía. Parecía que hace tiempo ya se había roto y nadie se dispuso a reponerlo, como si la comodidad del pasajero fuera el escalón menos importante en un viaje. “Ni modo”, me dijo en tono de lamento. Finalmente, arrancó el bus. Sentía que en cualquier momento se volcaría, ya que se inclinaba de un lado a otro, de izquierda a derecha. Me era difícil entender cómo viajaríamos en una flota con tan poca estabilidad, pero ya estábamos ahí y no había muchas opciones para elegir.

Costos en bus y en avión El costo del pasaje, por lo general es de 70 bolivianos, pero si se trata de un bus cama leito, llega hasta 150 bolivianos o más. Transportarse en avión tampoco es una opción que muchos podamos tomar, pues el costo oscila entre 499 a 689 bolivianos, de acuerdo con la aerolínea Ecojet, que además es la única que realiza estos viajes, por lo que la demanda es alta y se debe reservar con mucha anticipación para encontrar vuelos disponibles.

En algún momento de la noche, varias personas subieron al bus. Entre ellas, una familia que al no encontrar más espacio tuvo que ir en el pasillo, lo que está prohibido. Su viaje sólo duraba dos horas -según oí-, pero también se hizo eterno, porque tanto la madre como la niña preguntaban al padre una y otra vez “¿cuánto falta para llegar?”. La incomodidad ya era imposible de sobrellevar, más aún cuando el bus se balanceaba tanto y no había de dónde agarrarse. Mientras dormíamos, algunas maletas y otros objetos caían sobre las cabezas de algunos pasajeros, ya que la base del portaequipaje era plana y no había nada que sostenga los bultos. A las 3 de la madrugada volvimos a parar, esta vez no fue para subir gente, sino para cambiar una llanta. Tardaron una hora en el proceso. A eso se sumaba que el motorizado iba lento por el mal estado del camino. El viaje que debía durar cerca de 12 horas, se amplió a 17.

También puede leer: Desde el viernes de Carnaval, al menos 15 personas fallecieron en hechos de tránsito

Al llegar a nuestro destino asumimos que fue una cuestión de mala suerte y que al volver nos iba a tocar algo mejor al elegir a una empresa diferente, sin embargo fue una experiencia aún peor. Apenas subimos al bus advertimos que los apoyadores de brazo estaban totalmente afilados y sin protectores, con todo el hierro a la vista. Un total peligro para el pasajero. Los asientos muy angostos y las ventanas abiertas. Dos hombres usaron todas sus fuerzas para cerrar una de ellas y la otra estaba “suelta” que se abría sola mientras el bus avanzaba, lo que se convertiría en un verdadero problema en la cumbre, por las bajas temperaturas del lugar. Al pasar por allí, el frío golpeaba nuestros cuerpos y yo no entendía por qué si logramos cerrar todas las ventanas, una de ellas incluso con una pita. Pero el verdadero problema es que al ser ventanas tan antiguas y sin mantenimiento, los orificios estaban separados, por donde entraba el frío incesante que hacía toser en secuencia a los pasajeros.

Apenas arrancó el bus, empezó lo peor. Parecía que iba sobre una carretera empedrada o llena de baches enormes y profundos por el traqueteo que generaba. Imaginé que el camino estaba muy mal, sin embargo al mirar por la ventana, éste iba por una vía totalmente asfaltada. Sus rompemuelles estaban muy mal o simplemente no los tenía. Hace 20 años mi madre me dijo: “Nunca vayas en los asientos traseros, el traqueteo es horrible”, y esta vez me tocó vivirlo en un bus tan viejo que asumo que nunca lo renovaron o quizá sí lo reacondicionaron, pero de la peor manera. Las luces y el supuesto miniventilador individual del techo no funcionaban, y ni siquiera es posible hablar de un cargador de celular. Fueron siete horas de martirio total, sin poder dormir y aún quedaban cinco más, sentía desvanecerme, pero en medio del camino bajaron personas y pude trasladarme hasta la parte delantera. Finalmente allí pude descansar un poco. Mi estómago se revolvió a tal punto que ahora no puedo comer, camino con lentitud y sólo me queda juntar dinero para acudir a un médico. No creo ser la única persona que pasa por esta situación después del viaje.

También puede leer: Dos accidentes dejan un saldo de cinco fallecidos y un centenar de heridos