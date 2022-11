Cae Palenque denuncia que fue despedido de la Subalcaldía de Mallasa pese a tener inamovilidad

Dijo que este tema y su despido fueron conversados con el alcalde Iván Arias, a quien le comentó que estaba a la espera de su hija, pero, pese a ello, no se respetó la inamovilidad laboral que le correspondía y se ratificó su destitución.

“Mi reclamo no es que me hayan botado, sino que no se ha respetado la inamovilidad laboral porque no se ha respetado el derecho del niño, niña, porque mi esposa estaba embarazada cuando me despidieron. El alcalde (Arias) estuvo de acuerdo con la exposición de mi destitución ilegal, pero al final ratificó la orden de alejamiento que dio la subalcaldesa”, manifestó.

Agregó que ante este hecho interpuso un proceso de reincorporación en el Ministerio de Trabajo, pero que a la fecha está en pleno proceso, del cual no se tiene ninguna respuesta.