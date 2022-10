Calvo descarta asistir a cita por el censo en Santa Cruz y mantiene condicionamiento

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, anticipó este domingo que el martes no asistirá a la reunión técnica por el censo que convocó el Gobierno en Santa Cruz. Argumentó que no se conocen cuáles son los términos del encuentro y que sería “estéril” asistir a esta cita sin que se derogue el decreto que fija la fecha de ese proceso para 2024.

“Yo creo que no podemos ir a una reunión donde no hay la voluntad política. Sería estéril”, dijo Calvo en declaraciones a periodistas de ese departamento. Consideró que con la convocatoria del Gobierno sólo se busca “seguir retrasando las medidas que decidió tomar Santa Cruz (el paro cívico indefinido)”.

Acotó que si “hay voluntad tendría que haber derogación del Decreto Supremo 4760 de julio de este año, en el que se oficializa que el censo de población y vivienda se realice el 2024”. En ese marco, dijo que “no queremos que sea una reunión estéril como las hemos tenido. Un montón”.

La semana pasada, el Gobierno convocó al comité interinstitucional de Santa Cruz a una reunión para que presenten su propuesta del censo y explicarles el avance. En un inicio la cita era en La Paz, pero el sábado decidieron trasladarla a la ciudad de Santa Cruz.

Calvo resaltó que no hay información clara sobre cómo sería esa reunión a la que convocó el Gobierno. “No sabemos si van a poder entrar los medios de comunicación, si van a secuestrar celulares. No conocemos nosotros el trabajo técnico que ha realizado el Gobierno, no nos han dado ninguna información y no sabemos cuál es el avance de los 700 pasos de su propuesta”.

Añadió que, para él, “no es flexibilizar, traer la reunión a Santa Cruz”, y dijo que no se busca una reunión para que el Gobierno diga que se cumplieron todas las etapas y que “nosotros somos los intransigentes”.

Reiteró que el Comité Cívico tiene el mandado de más de 1,5 millones de personas que asistieron al cabildo el pasado 30 de septiembre, donde “nos han indicado cuales son las medidas que se debe tomar”.