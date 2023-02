Por ejemplo, recordó que el pasado viernes ingresaron dos niños sangrando, pero lamentablemente todas las camas estaban ocupadas.

Aseguró que la sala A de terapia intensiva cuenta con siete camas, la sala B cuenta con cinco y la sala de reanimación con cinco. “Todos están copados”, añadió. Hay niños en lista de espera y cada cama desocupada inmediatamente se llena. “Estas camas son calientes”, dijo al explicar que eso significa que ni bien una cama queda libre -ya sea porque un niño se recuperó o falleció- otro ingresa a ese espacio.

Por eso, Valle aseguró que todas “esas camas no abastecen” porque en ese espacio se atiende a niños no sólo con dengue, sino con covid o a los que salen de quirófano por otras enfermedades. “A estas alturas no sabemos qué hacer, porque no sabemos a dónde derivarlos”.