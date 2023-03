Un aproximado de 40 personas hicieron posible este trabajo. Se realizó un casting para elegir a los actores, entre los que se destaca Nicole Alisson Terrazas, quien fue la actriz principal de la película junto con Alejandro Loayza.

“He empezado a actuar desde mis 12 años, ahorita tengo 24. Primero me he especializado en teatro y después me he especializado en actuación para cine. Yo vi (el anuncio) en Facebook y me animé, pasó toda una etapa de selección. Ha sido una experiencia maravillosa, es el primer largometraje en el que participo como actriz protagónica, me parece maravilloso que se le esté dando tanta movida a una película hecha por jóvenes y señoritas”, enfatizó la joven.