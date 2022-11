Campaña para varones busca frenar violencia contra mujer

ONUMujeres impulsa la campaña “¡Únete! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, la cual incluye a varones para frenar y erradicar la violencia contra la mujer.

La representante de ONUMujeres Bolivia, Nidya Pasantéz, explicó que la institución impulsa la campaña “¡Únete! y pon fin a la violencia contra las mujeres” que se inició ayer en conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres y concluirá el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos.

“Esta actividad tiene 16 días de activismo para poner fin a la violencia hacia las mujeres, la cual se realiza junto al Estado y la sociedad civil”, dijo Pasantéz.

Sin embargo, aseguró que este año ONUMujeres junto a las otras agencias de las Naciones Unidas trabajan para garantizar que los hombres sean parte de la propuesta y que ellos estén presentes en las diferentes actividades de la campaña.

Una de ellas, por ejemplo, es el flashmoby, donde tanto hombres como mujeres plantearán cómo ven el presente y cómo esperan el futuro con una vida libre de violencia. También se tendrá una formación a los policías, donde participarán tanto varones como mujeres para que sepan la forma de atender casos de violencia.

Pasantéz afirmó que es “clave” la participación de varones en las actividades para que desde pequeños tengan mayor claridad sobre lo que implica la violencia hacia las mujeres y la sociedad.

Detalló que es indispensable que los hombres cambien su modo de pensar en relación con las mujeres y dejen de verlas como si fuesen de su propiedad, como si tuviesen menor valor que ellos y dejen de ejercer un poder sobre ellas. Se busca que los hombres formen parte de esta reflexión social que iniciaron las mujeres para construir una vida libre de violencia. “Ellas han dado pasos agigantados sobre este tema, sin embargo, ellos no, por eso se requiere que los varones se sumen a esta búsqueda. Si no hay violencia contra las mujeres, no necesitamos tanta inversión pública para ayudar a las víctimas”, apuntó.

Pero esa actividad no es la única que se realiza en el país para trabajar con la población masculina. Por ejemplo, la Fundación Voces Libres creó el Centro Hombres de Paz hace más de cinco años para prevenir la violencia a las mujeres.

La representante de la fundación, Mercedes Cortez, explicó que se creó este centro porque la solución no pasa sólo por sancionar y la justicia no funciona ya que hay un 99% de impunidad en los casos de violencia.

Además, cuando los varones van a un penal, no se cuenta con la capacidad para reeducarlos y sanarlos. “Por eso es importante cambiar la forma de pensar, sentir y actuar con la mujer”, añadió Cortez.

Por eso en convenio con el Tribunal de Justicia y la Fiscalía, casi todos los hombres denunciados por violencia fueron rehabilitados. Son más de 3.200 varones rehabilitados, entre ellos están choferes, profesionales, militares y policías.

“La violencia no discrimina ni perdona estatus social”, dijo tras asegurar que con este proyecto el hombre y el beneficio no es sólo para él, sino a la mujer. “Con eso se logra salvar la vida”, manifestó.

En todo el país ayer diferentes organizaciones e instituciones del Estado marcharon exigiendo frenar la violencia.

En La Paz hubo una movilización por el centro donde participó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.