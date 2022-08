Campesinos cruceños instalan vigilia en puertas de la Vicepresidencia y piden mesas de diálogo

Este viernes los campesinos que llegaron desde Santa Cruz a La Paz amanecieron en una vigilia en puertas de la Vicepresidencia del Estado, además, otro grupo cumple una huelga de hambre para exigir atención a sus demandas, la principal, la titulación de tierras.

“Hemos asistido a la reunión convocada por el viceministro de Tierras, hemos demostrado la predisposición de iniciar la mesa de trabajo, pero para ello pedimos que, al finalizar de las mesas de trabajo, esté presente el presidente Luis Arce, pero no se pudo llegar a ese acuerdo, porque el viceministro no tenía tanto poder, todo el día hemos estado ahí, y no se pudo llegar a nada”, dijo uno de los dirigentes esta mañana.

Los campesinos cruceños se instalaron con carpas y otros se asentaron a la intemperie en la calle Ayacucho y Mercado, vía que permanece cerrada en el centro de la ciudad.

Ante este panorama y los enfrentamientos que se registraron ayer en el sector de Guarayos, entre pobladores de la zona y los campesinos que también exigen la titulación de sus tierras y bloqueaban la carretera a la Chiquitania, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, aseguró que no cederán ante las presiones de los movilizados porque su petición no es factible.