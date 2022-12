Los pacientes con cáncer peregrinan por atención y deben esperar hasta seis meses para acceder a los servicios del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de la ciudad de El Alto. Ven que hay burocracia y atención reducida.

“He venido desde Santa Cruz para ver si ya me pueden hacer el examen PET-CT. Hace tiempo me han dicho que me llamarían, pero ya ha pasado mucho tiempo y hasta ahora nada. Por eso, llamé varias veces al teléfono fijo y al celular, pero nadie responde, por eso decidí venir”, dijo ayer una paciente que esperaba una respuesta del personal del Centro de Medicina Nuclear, ubicado en la zona Parcopata de la ciudad de El Alto.

En el lugar, el personal trataba de calmar a la paciente y le decía: “Señora, entienda, no tenemos el medicamento radiactivo (el cual se usa para inyectar a la persona y tras un tiempo de reposo, logra la identificación de tumores hasta de dos milímetros). Además, delante de usted están otros cinco pacientes a quienes debemos atender”.

La mujer no entendía, quería una atención pronta y aseguraba que esperó mucho tiempo por el examen.

En las sillas de espera, una paciente murmuró: “Así siempre es. Si uno no insiste, no te atienden rápido”.

Mientras varias personas esperaban su turno, otra mujer contó que a su esposo le habían detectado cáncer y como él es asegurado, el médico del ente gestor lo derivó en septiembre pasado al Centro de Medicina Nuclear.

“Nos han dicho que esperemos para radioterapia y ahora lo han convocado para empezar su tratamiento. Pero hemos llamado varias veces para que nos atiendan. Dicen que hay una lista de espera grande”, dijo la mujer.

Casi la mayoría de las personas que ingresan al Centro de Medicina Nuclear tienen cáncer. En la puerta, un policía controla la puerta y sólo se puede ingresar con la cédula de identidad.

Una periodista de Página Siete ingresó al centro para averiguar sobre todos los requisitos que se necesitan para recibir atención.

En ventanilla de Informaciones, la única persona que se encarga de brindar los datos, pero además de guiar a los pacientes sobre sus tratamientos, explicó que para recibir atención el paciente debía presentar los requisitos para la asignación del turno a través del SUS.

Primero, el interesado debe entregar un formulario derivado por un hospital de segundo o tercer nivel sellado y firmado por el médico especialista.

En ese documento, el médico debe llenar el nombre completo del paciente, además debe indicar si el tratamiento será de quimioterapia o radioterapia y que el establecimiento receptor es el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia El Alto. “Si el formulario no indica el nombre completo o tiene alguna falla al escribir alguna palabra, deberá volver”, advirtió la profesional.

Además, la persona debe entregar exámenes y laboratorios que no excedan más de dos meses. Debe presentar –además– la cédula de identidad y tres fotocopias, la adscripción al SUS y el carnet de vacuna contra el covid o una prueba de antígeno nasal.

La profesional explicó que, en el centro, un médico evaluará al paciente y si este necesita quimioterapia, el tratamiento no demorará. Indicó que si es para radioterapia sí demorará porque llega gente de todo el país para ese tratamiento.

Meses de espera

En la puerta del centro, una paciente con cáncer de cuello uterino contó que llegó del interior del país y que su familia peregrinó por varios meses para conseguir una transferencia. Indicó que insistió por atención desde agosto. “Ahora, más bien, estoy casi terminando mi tratamiento de quimioterapia”, dijo.

Otra paciente contó que tenía una cita muy temprano, pero se atrasó porque vive muy lejos. “Ojalá me atiendan porque ya estoy esperando desde junio”, dijo la mujer. Explicó que ayer tenía una evaluación y recién el personal le indicaría desde cuándo iniciaría su tratamiento.