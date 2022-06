Cáncer: pacientes peregrinan por atención en el Centro Nuclear

Los pacientes con cáncer -que son parte del Sistema Único de Salud (SUS)- denuncian que peregrinan y deben esperar hasta dos meses por atención en el Centro de Medicina Nuclear y Tratamiento del Cáncer. Este medio intentó comunicarse con los responsables de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN), que está a cargo del centro, pero no se tuvo respuesta.

“Esta mañana (ayer) llegamos para que le hagan el tratamiento a mi mamá y han postergado su atención. Hemos ido a reclamar al director (del centro) y nos dijo que porque venimos de lejos (Tarija) nos llamará el viernes”, dijo Valeria, hija de la paciente.

La joven contó que su mamá de 65 años tiene cáncer de cuello uterino estadío 3C y necesita atención de forma urgente. “Es la segunda vez que llegamos. La primera fue el 23 de mayo. Nos indicaron que volviéramos en esta fecha, pero no recibimos atención. Ella necesita quimioterapia y radioterapia”, indicó.

Al igual que la mamá de Valeria, al menos 10 pacientes -que son parte del SUS- necesitan radioterapia y braquiterapia. “Deben esperar hasta dos meses por una atención en el Centro de Medicina Nuclear”, dijo la secretaria de fiscalización de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Susana Zuazo.

“Cuando las pacientes con cáncer han sido derivadas al Centro de Medicina Nuclear, ellas esperan muchas semanas, incluso meses por una atención”, dijo Zuazo. Agregó que por eso reclamaron ante el Gobierno, pero no tuvieron una respuesta oficial. “No puede ser que los pacientes esperen”, reclamó. “Si una persona está con la enfermedad y debe esperar atención médica, implica que sus posibilidades de vencer la patología se reduzcan. Eso molesta”, dijo.

Zuazo contó que conocen el caso de un paciente de oncohematología que necesita un estudio de PET-CT para determinar cómo está su enfermedad y que su médico le dijo que este exámen es urgente. Entonces, él fue la semana pasada al CMN con la esperanza de acceder al estudio lo más antes posible, pero le dijeron que hay una larga lista de espera y le programaron para el mes de septiembre.

Casi lo mismo ocurrió con la vicepresidenta de la organización, Ruth Vargas, quien pese a que venció la enfermedad, volvió a tener síntomas y el médico le pidió el mismo estudio. Espera ese servicio desde finales de abril para su atención. Ayer -mediante una mensaje- le indicaron que no hay un reactivo.

Zuazo dijo que no es sólo la demora en la atención, sino también que el acceso al Centro de Medicina Nuclear es muy burocrático. “Si en la hoja de transferencia no está el nombre completo del CMN, no atienden al paciente, quien debe volver a su centro de salud para que escriban bien el nombre”, añadió.

Tampoco se cuenta con un laboratorio, por lo que los pacientes deben ir al Hospital del Norte o al del Sur para la toma de muestras. “Deben peregrinar”, precisó Zuazo.

Por eso, la asociación emitió un pronunciamiento con ocho observaciones. “Entendemos que recién se están organizando, pero no se puede demorar mucho tiempo la atención, y si es así, es mejor que aún se hagan convenios con los centros privados para que los pacientes tengan derecho a vivir”, dijo Zuazo.

Este medio intentó comunicarse con las autoridades de la ABEN y respondieron que no se van a pronunciar.

El 6 de junio, la directora de la ABEN, Hortensia Jiménez, dijo que en tres meses el centro atendió a 1.705 pacientes”.