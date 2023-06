Diego C. es el principal acusado de la muerte de Samanta y su bebé de dos años. Durante cuatro días no se conocía sobre su paradero, sin embargo, la Policía logró capturarlo en Taypiplaya, poblado ubicado en Nor Yungas.

La noticia fue entregada por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en sus redes sociales. “Se informa a la población boliviana de la aprehensión de Diego (Ch. M.), por el delito de feminicidio a su pareja (Samanta) y de infanticidio a su bebé de solo 2 años de edad. El sujeto fue aprehendido en Taypiplaya, en el departamento de La Paz, y será puesto ante las autoridades correspondientes”, escribió la autoridad en su Facebook.

Acompañó esta frase con dos fotografías, en una imagen está el sospechoso, de espaldas, vestido con un buzo y una polera deportiva; en la otra imagen observa de frente a la cámara.

El hombre de 24 años fue aprehendido por agentes de la Policía y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz.

Doble crimen

Samanta y su hija fueron degolladas el miércoles. El principal acusado de los crímenes es Diego C., quien antes tuvo una relación con la joven de 23 años.

Después de la ruptura de la pareja, Diego solía acosar a Samanta. Una de sus hermanas contó a Página Siete que él iba a su casa a romper las ventanas, aparecía en su trabajo y hacía escándalos, le robaba sus celulares para revisarlos y la amenazaba. Según las investigaciones preliminares, Diego citó a Samanta a su vivienda, en la calle Gallardo de la ciudad de La Paz, que había alquilado hace dos meses. En ese lugar se encontraron los dos cuerpos. Se estima que fueron asesinadas a las seis de la mañana del miércoles.

Ambos cuerpos fueron enterrados el viernes en el Cementerio Jardín y una multitud pidió justicia para las víctimas y detener al principal sospechoso.

Escape

Luego del doble crimen, una familiar de Diego informó que él la contactó para decirle que era responsable del asesinato de la joven y su hija. Además, confesó que pensaba quitarse la vida.

Entonces no se conocía del paradero de Diego y la Policía comenzó su búsqueda.

La Policía detuvo a la hermana de Diego y, al mismo tiempo, continuó con las pesquisas.

El cerco sobre el principal sospechoso fue cerrándose hasta que el ministro Del Castillo informó sobre la aprehensión en un poblado de Nor Yungas.