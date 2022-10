Capturan al acusado por el feminicidio de Daniela

Comunarios de la localidad de Tojla, provincia Inquisivi del departamento de La Paz, capturaron a Carlos D.T.B., principal acusado por el feminicidio de Daniela C. de 17 años edad. El detenido fue entregado a la Policía para que sea trasladado a la ciudad de La Paz.

Los pobladores de esa región exigieron que se envié más policías a la zona para el traslado del implicado a la ciudad de La Paz, debido a que ese municipio hay pocos policías.

“Ella tenía la vida por delante”, dijo ayer la mamá al ver el ataúd de Daniela. El cuerpo de la víctima fue encontrado en un terreno baldío del municipio de Cajuata y trasladado a la morgue judicial, ubicada en el Hospital de Clínicas, para la respectiva autopsia de ley.

“El lunes desapareció a las 22:00 y a las tres de la madrugada me di cuenta que ella no estaba en casa. Le llamé a Carlos (su enamorado) y le pregunté si estaba con ella, me respondió que no”, contó a los medios el papá de la víctima.

Tras la desaparición, el padre de la joven relató que Carlos incluso ayudó a la familia a pegar carteles de desaparecida en las calles.

Lo raro, según los familiares, era que los padres recibieron mensajes desde el celular de Daniela, quien supuestamente les decía que estaba en Cochabamba, pero al devolver la llamada no respondía.

El abogado de la familia, Freddy Mariscal, dijo que el examen médico forense determinó que la causa de su muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento manual”. Contó que el cuerpo sin vida de la joven tenía signos de violencia. Se presume que ella peleó por su vida.

El caso está en investigación y en las próximas horas el detenido será remitido ante un fiscal para definir su situación legal.