Un acta de matrimonio del cardenal Toribio Porco Ticona se encuentra activa en el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Bolivia. La autoridad religiosa denuncia que el documento está fraguado, pues asegura que nunca participó de ninguna unión civil.

“Ese documento está fraguado, no he firmado nada en ningún Registro Civil. No me casé con nadie. Antes (2018) nos han mandado un papel (una fotocopia del registro manual), hemos tratado de investigar quién hizo, pero no se logró averiguar”, declaró el cardenal Toribio Porco Ticona a Página Siete en un contacto que fue breve, debido a su delicado estado de salud.

El documento del registro matrimonial, corroborado por este medio y denunciado por el prelado, data del 31 de diciembre de 1992. De acuerdo con los datos, la unión legal fue celebrada en la oficialía de la localidad de San Antonio de Condoriri, en la provincia Cercado del departamento de Oruro.

El documento contiene un número de libro, de partida y de folio. Todos comprobados. La firma coincide con la del cardenal. Como cónyuge figura una mujer, de quien se guarda su nombre en reserva.

Consultada sobre el documento, sostuvo que éste es falso y que hasta ahora desconocía de su existencia. Indicó que presentará la denuncia correspondiente para que se investigue cómo y quién o quiénes suplantaron su identidad, falsificaron su firma y realizaron este registro que data de hace tres décadas.

Activo pero con observaciones

El artículo 73 del Código de Familia señala que “el matrimonio se prueba con el certificado o testimonio de la partida matrimonial inscrita en el libro respectivo del registro civil”.

En este caso, si bien el estado del documento es “activo”, el sistema advierte que tiene observaciones, aunque no precisa cuáles. A simple vista llama la atención que no se haya registrado la cédula de identidad de ninguno de los cónyuges y que la celebración ante el oficial no tenga testigos identificados, sino sólo un par de firmas.

Ambas observaciones, que se pensaba se debían a la transcripción del libro físico al sistema digital, se repiten en un registro manual, documento que Porco recibió en 2018.

El artículo 56 del Código de Familia, vigente desde 1977, establece que para la celebración de un matrimonio los cónyuges deben presentar, de forma obligatoria, su cédula de identificación o algún documento equivalente para comprobar la identidad de los pretendientes.

El artículo 57 y 58 disponen que para la manifestación del matrimonio se debe contar con dos testigos. Éstos deben presentar su declaración jurada en la que se exprese que conocen a los pretendientes y les consta que no hay impedimento ni prohibición para el matrimonio.

Ninguno de los dos requisitos se cumple en el caso del acta matrimonial del cardenal. Entre otro de los aspectos curiosos está la fecha y hora, 31 de diciembre de 1992 a las 00:00.

Consultados sobre este tipo de observaciones, diferentes oficiales de Registro Civil sostuvieron que eran irregularidades comunes en los documentos antiguos, sobre todo en el área rural, donde muchas personas acudían —y aún lo hacen— para casarse o inscribir a sus hijos sin tener que presentar los requisitos. Se debe aclarar que la consulta se hizo de forma general y no así por este caso en particular.