“Estamos frente a tiempos dinámicos. Los jóvenes de hoy saben que día a día tienen que capacitarse para estar a la altura de las circunstancias. Muchas empresas requieren múltiples herramientas tecnológicas y digitales y así encontramos jóvenes con extensos currículums, en muchas ocasiones sin carrera universitaria pero con muchos cursos realizados”, explica Victoria Butty, licenciada y profesora de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA), quien es especialista en adolescentes y orientadora vocacional.

La juventud de hoy vive en un mundo complejo e incierto, con constantes cambios, donde el que triunfe va a ser aquel que tenga mayor flexibilidad y reacción para afrontar los desafíos que se vayan presentando.

En este contexto se mueven nuestros jóvenes. Terminar, para ellos, los estudios secundarios y adentrarse en el camino de una carrera universitaria tradicional no es tan habitual como lo era hace un par de años atrás. Al menos no para la mayoría de los jóvenes, quienes en algunos casos actualmente optan por tecnicaturas o cursos cortos y específicos, para luego - o mientras tanto - lanzarse al mercado laboral.

“Si bien los jóvenes saben, por un lado, el rol protector que sigue teniendo el título de grado universitario, también es cierto que está devaluada la formación de grado”, explica la licenciada Butty.

Esto se debe a diversas razones. Por ejemplo, en Bolivia muchos jóvenes -debido a la pandemia- se vieron obligados a replantearse el camino que habían trazado para su futuro, y eligieron estudiar carreras de formación rápida y mucha salida laboral, como por ejemplo las carreras técnicas o cursos. En una encuesta realizada por Trabajopolis.bo, el 84 por ciento de los jóvenes de 25 a 29 años revelaron haber realizado algún curso corto, con una duración menor a seis meses, para aprender una habilidad u obtener un conocimiento requerido en las ofertas de trabajo actuales.

La encuesta coincide con las palabras de la licenciada Butty quien hace hincapié que la propuesta de una carrera universitaria “es muchas veces muy deficiente - o insuficiente - en relación con el ritmo excesivamente acelerado con que se dan las transformaciones en el campo laboral, algo que no solo está sucediendo en los países más desarrollados sino también en América Latina” afirma.

Además, es importante tener en cuenta que hay una cuestión de subjetividad de época donde se plantea que no hay garantía - como se pensaba antes - que todo el esfuerzo abocado a estudiar una carrera universitaria, después, se verá reflejado en logros laborales.

“No sucede lo mismo en todas las carreras, pero sí - y sobre todo - en las áreas que tienen que ver con comunicación, tecnología y diseño, ya que hoy en día hay cursos de excelente calidad”, apunta la licenciada.

¿Por qué algunos jóvenes eligen cursos?

Las razones por las que muchos jóvenes optan por elegir cursos son variadas, pero a la hora de consultar con los especialistas, la mayoría coincide en que se debe a los siguientes factores:

-Crecimiento de empleos relacionados con tecnología y redes sociales:

La incorporación de nuevas tecnologías marcó un antes y un después en el mercado laboral. Cada vez se abren más ofertas que no demandan la necesidad de largas carreras sino de cursos cortos y específicos, como por ejemplo aquellos relacionados con el campo del marketing digital y los contenidos en redes sociales. Hay cursos que duran dos o tres meses - algunos menos - y prometen brindar herramientas para poder arrancar a experimentar dentro del mercado laboral, sobre todo en los rubros anteriormente nombrados. Hoy por hoy se multiplican los cursos online para esas tareas. La ecuación para muchos resulta práctica y conveniente: poco tiempo de estudio, amplia salida laboral. Esto es sumamente tentador para la juventud de hoy, que ha crecido al ritmo de la rapidez de lo digital, donde no hay tiempo para la espera y abunda el deseo de querer todo rápido y ya. “Actualmente, los jóvenes viven en una ansiedad constante donde hay que tener todo ahora y satisfacerlo inmediatamente. Pensar en carreras que duren cinco, cuatro, tres años es mucho tiempo en la mentalidad de varios jóvenes de esta generación, hasta lo toman como una pérdida de tiempo”, afirma la especialista.

-Aumento del interés por estudiar de manera remota:

La pandemia - además de temor, y tragedia - trajo el todo lo puedo hacer desde casa (o desde cualquier lugar que haya Wifi). El trabajo remoto antes solo era de unos pocos.

El Zoom, el Google Meet, y muchas otras plataformas, estallaron en las pantallas de cada uno de nosotros, y - si bien al principio costó, luego fue cotidiano - y hasta necesario.

Así, llegó el furor por las clases y cursos para todos los gustos. “Muchos de los jóvenes que hoy tienen que decidir cómo seguir formándose tras terminar sus estudios secundarios, cursaron su último año, a través de una pantalla, sentados en una silla de su casa.Entonces, ¿Por qué les atraería salir de ese sitio de comodidad si pueden conseguir algún tipo de especialización con las pantuflas puestas?” se pregunta la licenciada Butty.

-Necesidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo:

También es importante entender que hay jóvenes que deben trabajar y estudiar a la vez, en especial en Bolivia y en toda la región de América Latina, donde los recursos económicos de las familias muchas veces no son suficientes. Frente a esta realidad, las horas de cursada que lleva una carrera universitaria - así como también las horas de estudio- no permiten, muchas veces, que sea compatible con un trabajo. La especialista cuenta que ha conocido “varios casos de jóvenes que deciden dejar sus estudios, por esta incompatibilidad”.

-Incertidumbre e indecisión:

El no saber qué estudiar es otro factor que entra en juego. No es lo mismo para un joven probar anotándose en un curso de determinada especialización, que inscribirse en una carrera de grado - sin estar del todo convencido - para ver si le gusta o no. Primeramente, porque en la mayoría de las carreras recién adentrado un par de años se puede realmente apreciar de qué se trata; y segundo, por lo que implica - emocional, y muchas veces, familiarmente - la decisión de “abandonar” la universidad. Además, en algunas circunstancias el factor económico también entra nuevamente en juego cuando la universidad es paga. “Por las dudas no gasto, no sé si me gusta tanto” sería la premisa.

-Necesidad de aprender de forma más práctica y experimental, con menos teoría:

“Los jóvenes de ahora son fanáticos de dar un clic y obtener una respuesta. El buscador de Google es su diccionario. Así quieren todo, les gusta incorporar conocimientos más de manera práctica, que en forma teórica. Y esto, en los cursos pueden obtenerlo, ya que - en general - el aprendizaje se basa en ejercitar continuamente. No es así en las carreras de grado, donde hay que esperar a los últimos años para experimentar lo aprendido; y donde es necesario sentarse a leer, y estudiar, durante horas, para aprender”, agrega la experta.

En síntesis, el panorama laboral se observa mucho más complejo como consecuencia de varios factores; y tal vez haya que empezar a pensar que la estructura y duración de un programa de una carrera universitaria tradicional ya no responde a las necesidades de los jóvenes actuales.

Algunos testimonios

Cristina - 20 años:

Se anotó en la carrera de arquitectura. La dejó. Ahora se inscribió en un curso de Marketing Digital. “La mayoría de mis amigos que se anotaron en una carrera universitaria, la dejaron porque les llevaba mucho tiempo o les generaba un alto nivel de estrés, y la verdad es que haciendo cursos conseguís mejores trabajos. Tengo amigos que hicieron un curso de programación que duró 6 meses y hoy están ganando mucho dinero”

Pablo - 23 años:

Estudió tres años veterinaria pero no estaba contento. Decidió empezar un emprendimiento propio de elaboración de comida saludable.

“Me asocié con un conocido que tenía experiencia en cocina y empezamos a trabajar en conjunto, yo ocupándome de la logística, el marketing y la distribución. A mi familia al principio le costó entenderme pero ahora que ve que el emprendimiento va creciendo, su apoyo es cada vez mayor”.

Sofía - 19 años:

Pensó en estudiar Medicina, pero se anotó en Kinesiología y solo cursó un año. Ahora la dejó y toma talleres de escritura.

“¿Sabes lo que pasa? Que pierdes la vida si te anotas en una carrera. Dura años, los tiempos no dan, la gente pasa su día estudiando. Ahora estoy contenta. Aprendo a escribir, que es lo que me gusta, y tengo tiempo para trabajar, y para mis amigos”.