El caso del jesuita español Luis María Roma Padrosa, quien abusó de varios niños y niñas del oriente del país, tardó cuatro años en ser denunciado ante el Ministerio Público. Pese a que los procedimientos canónicos y civiles establecen rutas de atención, en este tiempo ni la Iglesia ni el Estado impulsaron una investigación pública o un proceso judicial.

“Hemos investigado, ya recibimos la respuesta de la curia general y publicamos los resultados. Solo quedaba presentar las investigaciones al Ministerio Público, para que tengan todo”, afirmó el jesuita Osvaldo Chirveches.

El martes pasado, el religioso presentó dos denuncias ante la justicia. Aunque no precisó los nombres, se conoce que una es por el caso del padre Roma.

A inicios de 2019, una investigación de la agencia EFE reveló el caso del padre Roma. La Iglesia se limitó a realizar una investigación preliminar que terminó en septiembre de 2022. Página Siete accedió al archivo fotográfico que el religioso llevaba sobre sus agresiones, prueba de su pederastia.

“Nos preocupa la desidia que tuvo la organización católica al no haber denunciado oportunamente los hechos, al contrario, brindó una especie de protección a todos estos hechos aberrantes. No se tomó las medidas necesarias, mucho menos se hicieron públicas las denuncias”, indicó el fiscal general, Juan Lanchipa.

El protocolo interno

“Señor, líbranos de la tentación de querer salvar nuestra reputación y a nosotros mismos. Ayúdanos a asumir la culpa y a buscar respuestas humildes y concretas”. Es la frase con la que el papa Francisco reconoció los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia, durante un encuentro realizado en el Vaticano, en febrero de 2019.

En dicho evento instruyó la implementación de políticas para atender los casos de abuso y agresión contra menores de edad que se registran en diversas congregaciones religiosas. Basándose en los lineamientos del Vaticano, la Compañía de Jesús en Bolivia presentó una guía de procedimientos para la prevención de abusos y violencia sexual contra menores de edad titulada: “Ambientes Sanos y Seguros”.

El protocolo establece la actuación pronta y adecuada tanto en lo que toca a la justicia canónica como en la civil. Se establece que el provincial es el máximo responsable de estos procedimientos.

En cuanto a las denuncias, señala que cuando un caso de abuso es presentado directamente a la Policía o las defensorías, el provincial o su delegado debe acompañar el proceso.

En cambio si la denuncia llega primero “al provincial, su delegado o algún representante de las instituciones religiosas”, el provincial debe notificar sobre el caso a las autoridades judiciales competentes. Adicionalmente, cuando el agresor es un jesuita, se debe activar el proceso dentro de lo previsto en el derecho canónico.

Pero no es el único punto en el que habla de cómo proceder en relación a la Justicia Ordinaria. En otro acápite establece que cuando se tiene conocimiento de un “probable” caso de violencia y abuso sexual en contra menores de edad, de forma inmediata se debe “formular la denuncia”.

Esta debe presentarse ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Luego, con o sin apoyo de la Defensoría, se debe hacer la denuncia en el Ministerio Público o en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.

Estos son los pasos que no se siguieron en el caso del padre Roma. La denuncia llegó a la justicia cuatro años después de haberse conocido los hechos. Si bien los jesuitas activaron las investigaciones, lo hicieron solo dentro de los protocolos del derecho canónico.

Cabe aclarar que la guía fue publicada en febrero de 2019, al mismo tiempo que se daban a conocer los abusos de Luis Roma.

“Nosotros ya hemos hecho esta investigación y ya teníamos pensado presentarla (al Ministerio Público), solo que decidimos hacerlo ahora para dar un nuevo signo de colaboración y transparencia”, indicó Chirveches.

El abogado Fernando Velásquez, que acompañó al denunciante, afirmó que todo el material logrado en la investigación se mostrará a la justicia.

La justicia eclesiástica

En septiembre de 2022, la Compañía de Jesús informó que había concluido la investigación previa de las denuncias en contra de L.M.R.P.. Dichas iniciales resguardan la identidad del padre Roma. En un comunicado se advirtió que se probó la verosimilitud de las acusaciones.

La investigación previa es el segundo paso en la justicia eclesiástica, luego de la recepción de la denuncia. Su finalidad es la de “acreditar la verosimilitud de la noticia sobre un delito en cuanto a los hechos y sus circunstancias, como la eventual imputabilidad del denunciado”.

Este proceso podría concluir en la no verosimilitud de los hechos y la ampliación de la investigación, o la aprobación de la verosimilitud de la denuncia y la notificación al superior de la orden. Este último puede instruir iniciar un proceso judicial canónico.

Se desconocen los resultados precisos de la investigación previa del caso Roma. Si bien se emitió un comunicado en el que se indica que hay verosimilitud en la denuncia por pederastia, no se detallan los tiempos, la cantidad de víctimas, si éstas fueron o no contactadas, qué medidas de reparación se tomarán o si hay responsabilidad en otros miembros de la congregación, etc.

Y es que si bien la investigación del padre Roma determinó la verosimilitud, de acuerdo al Vademécum para casos de abuso de la Santa Sede, esto no prueba la culpabilidad del denunciado.

“En esta fase no se podrá definir la culpabilidad de la persona denunciada, se debe evitar con el máximo cuidado -en los comunicados públicos- cualquier afirmación que pudiera constituir una anticipación del juicio”, dice. Deja al resultado de la investigación el abrir un proceso penal o no.

En tres párrafos, el comunicado señala: “Como religiosos asumimos que, en su momento, las medidas de prevención para evitar este hecho no fueron apropiadas, por lo que pedimos perdón”.

El proceso tardó más de tres años. Cuando los jesuitas emitieron la conclusión, Roma ya había fallecido en total impunidad.

