Caso QR: exdirectora del Botánico acusada de corrupción se presenta en la Fiscalía

La exdirectora del Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz, Andrea Forfori, se presentó este viernes ante la Fiscalía. Es investigada por presuntos hechos de corrupción en la transferencia de fondos públicos a cuentas particulares a través de códigos QR.

La exfuncionaria, acompañada de otra persona, entró por unos minutos hasta las instalaciones del Ministerio Público, y luego se retiró en un vehículo particular.

“Estoy acá para aclarar que no hay ninguna fuga, estoy dando la cara como corresponde, cualquier cosa mi abogado va a anunciarles, no voy a dar declaraciones porque no quiero entorpecer las investigaciones”, manifestó la exdirectora, antes de subir al vehículo que la esperaba en exterior de la oficina pública, reportó DTV.

Se desconoce si fue una presentación espontánea o si tenía fijada la fecha para dar su declaración informativa.