La autoridad indicó también que esta semana se registró el deceso de una persona por complicaciones con la enfermedad, pero enfatizó que Bolivia mantiene los registros más bajos de covid, al igual que la tasa de mortalidad por este mal.

Respecto a las IRAS, Auza subrayó que a nivel nacional se registran 1.520.307 de casos en lo que va del 2023 y que esta semana hubo un incremento abrupto de 12.018 nuevos contagios. Además indicó que los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca se mantienen en situación de epidemia.

“Bolivia tiene cuatro departamentos que continúan en un comportamiento epidémico de esta enfermedad, los cuatro departamentos en situación de epidemia son de Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca”, remarcó.

Asimismo, señaló que, de acuerdo a las estadísticas, el 48% de los contagios se registra en niños y niñas menores de nueve años de edad.

La autoridad también indicó que se presentaron 13 nuevos caos de tosferina, sumando 14 activos en el país y sostuvo que no se reportaron nuevos casos de dengue, por lo que el acumulado se mantiene en 22.269 casos; no obstante, pidió a la población mantener la guardia en zonas endémicas y no descuidar la eliminación de criaderos de mosquito.