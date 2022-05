Censo: Arias propone a alcaldes y gobernadores reunión “urgente” con Arce

“Hablando se entiende la gente, por lo tanto, hay que hacer una agenda para abordar entre nosotros, esa agenda que sea planteada al Gobierno y no solamente sentarnos a hablar entre nosotros. ¿De qué sirve que hablemos del censo si no tenemos una explicación, si no tenemos a los del INE al frente?”, apuntó la autoridad edil.

“Los del INE dicen que el 30 de mayo todos habremos arreglado nuestros problemas de límites y por eso ya no vamos a ver el código cero (en la boleta censal); yo he preguntado al gobernador de La Paz (Santos Quispe), le he dicho ‘señor gobernador, de los 87 municipios que hay en La Paz, ¿cuántos tienen resueltos sus problemas de límites?’. No hay ni uno. ¿Ustedes creen que hasta el 30 de mayo vamos a tener solucionados los problemas de límites?”, manifestó.

Arias exigió al INE una reunión con los gobiernos municipales con el propósito de concertar la boleta censal y una nueva cartografía para generar resultados confiables en la gran encuesta programada para el 16 de noviembre.

“La cartografía del censo no coindice con los mapas municipales, no coincide con los límites y por eso es muy importante su actualización”, argumentó.