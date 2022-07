Censo: comité cruceño ve como un logro llamado del Gobierno, pero ratifica cumbre para hoy

“Es una invitación abierta, quien quiera participar puede acreditar a sus delegados, nosotros no restringimos, el censo no tiene color político, por lo tanto, quien quiere participar puede hacerlo. Estamos gustosos que todas las instituciones participen”, insistió.

No obstante, ratificó que se realizará la segunda cumbre, en la que participarán todas las instituciones de la región, encuentro que se llevará a cabo a las 15:00 en instalaciones del colegio Médico de Santa Cruz.

“Vamos a participar de la reunión del Ministerio de Planificación, esa invitación ha sido producto obviamente de la presión que ha ejercido Santa Cruz a través de la comisión impulsora del censo y de la cumbre, por lo tanto, estamos consiguiendo lo que hemos venido reclamando y no podemos estar ausentes de esa reunión”, afirmó este sábado el rector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, indicó que no participará en la segunda cumbre, debido a que no se invitó a todos los sectores.

“El alcalde siempre ha estado a favor del Censo, desde noviembre de 2021 he mandado cartas. Tuvimos un paro y ahora quieren otro; al alcalde no lo van a tener ahí he rechazo”, enfatizó la autoridad edil.

Durante una reunión con transportistas, la autoridad cruceña ratificó su rechazo a un nuevo paro departamental y pidió trabajar con la comisión técnica del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, anticipó este sábado que en el encuentro de esta tarde se definirá si acatan medidas de presión por la postergación del empadronamiento y que todos los sectores fueron convocados.

Ante la consulta de que el alcalde Fernández no asistirá, Calvo respondió que es una decisión personal, ya que todas las instituciones están invitadas, y que el alcalde es parte de la comisión y habrá que trasladarle la pregunta.