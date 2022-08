Censo: hermetismo en Sucre y Santa Cruz exige al INE datos para fijar fecha

El Gobierno implementó extremas medidas de seguridad en la reunión técnica que se realizó en la ciudad de Sucre para informar sobre el censo. Exigió a todos los participantes dejar sus celulares y computadoras portátiles en la puerta antes de ingresar al encuentro para que no se difunda nada sobre el cronograma que presentó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Santa Cruz, los cívicos y los representantes de sectores demandan la información sobre el cronograma para comenzar con las mesas técnicas que definan la nueva fecha del censo.

En la ciudad de Sucre, los funcionarios de Gobierno instalaron una mesa para el registro de todos los participantes que entraron a la Villa Bolivariana. Además de pedir los datos personales, los organizadores solicitaron que los asistentes dejaran su celular en la puerta de ingreso. Las personas que llevaron mochilas debían abrirlas para mostrar que no tenían computadores. Caso contrario debían dejar los equipos. Un invitado levantó las manos en alto y dio una vuelta entera después de dejar sus equipos.

Esta medida fue implementada para evitar la filtración de la información que pudiera dar el INE en la octava reunión que se realizó ayer en la Capital del país. La única grabación que logró salir de estos encuentros se registró el lunes cuando el canal estatal Bolivia Tv transmitió la declaración que hizo el gobernador Luis Fernando Camacho en la reunión que contó con la participación del ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, respecto a la fecha del censo.

El miércoles se publicó en la cuenta de Twitter del alcalde de La Paz Iván Arias: “Sorpresiva aparición de Eva Copa en la reunión técnica sobre el censo (...) puso en evidencia que buscan acorralarme para que acepte el censo en 2024”. Casi de inmediato, el vocero presidencial, Jorge Richter, dijo que en las reuniones “no se tienen los celulares en las manos” porque se necesita toda la atención. “Seguramente alguien maneja o administra la cuenta del alcalde. (...) A esa hora no escribió en su teléfono celular”, dijo. Al día siguiente, el alcalde Arias indicó que hackearon su cuenta.

El censo debía llevarse adelante el 16 de noviembre de este año. En una reunión del Consejo Nacional de Autonomías -en la que participaron ocho de los nueve gobernadores, menos Santa Cruz- se acordó postergar este proceso para mayo o junio de 2024. Ayer, con la reunión en Sucre, el Gobierno sumó el quinto apoyo para organizar el censo en ese año. Las otras urbes que dan su visto bueno son: El Alto, Tarija, Oruro y Cobija.

En el eje -Cochabamba, Santa Cruz y La Paz- acordaron que la fecha del censo será una construcción colectiva, dijo Arias el miércoles. “Sobre temas de fechas -como acordamos con el presidente Luis Arce- se definirá técnicamente. No venimos a firmar una u otra fecha o a rechazar una u otra fecha, sino que venimos a establecer un proceso de diálogo técnico”, sostuvo.

Teófilo Caballero, miembro de la Comisión Técnica del Comité Impulsor del Censo de Santa Cruz, demandó ayer al INE información del proceso.

“Estamos en 22 de agosto y no hemos recibido absolutamente nada del INE. A pesar de registrar dos paros cívicos departamentales y una declaratoria de emergencia, no recibimos nada. El 26 de agosto esperamos que nos envíen esta información para trabajar e implementar nuestra propuesta”, declaró.

Jhonny Atila, experto en el área de estadística, dijo que necesitan el desglose de las 700 actividades que el INE dijo que debe llevar adelante para encaminar el censo: la gestión de recursos humanos, los costos, compras, calidad y riesgos. “Si el INE proporciona esta información podemos asegurarles que el censo se puede realizar el 2023”.

Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), dijo que no buscan “polemizar” con el Gobierno, “pero no parece serio que un viceministro y el vocero sigan confundiendo a la población haciendo ver que ya se decidió que el censo será el 2024. “Ellos firmaron y dijeron que van a considerar el cronograma de actividades que presentó la universidad. Ellos no pueden negar lo que firmaron. No pueden desconocer que dieron la apertura para revisar ese cronograma que fue presentado por el INE”.