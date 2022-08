Censo: recta final del diálogo con escasa información y sin acuerdo

El Gobierno entra a la recta final del diálogo del censo con las últimas tres reuniones técnicas que el INE (Instituto Nacional de Estadística) agendó para esta semana. Sin embargo, lo hace con el precedente de que los encuentros previos se caracterizaron por la escasa información, la falta de acuerdos y el arribo a conclusiones generales.

A esa conclusión llegan dos especialistas que siguen de cerca el proceso. Melvy Vargas, exdirectora del INE Santa Cruz, y Sandra Verduguez, representante de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), quienes conversaron con Página Siete.

Las reuniones del INE ya se llevaron adelante en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Tarija, Cobija y El Alto. Esta semana se cierran los encuentros con las reuniones de Potosí, Trinidad y de Sucre. La de esta última urbe se llevará adelante hoy.

“El balance es que efectivamente están haciendo la socialización, pero una socialización de un cronograma que solamente lo muestran en pantalla. No tenemos todavía el cronograma en físico, para poder analizar el detalle”, indica Vargas.

La especialista comenta que para poder hacer un análisis más eficaz del proceso se requiere que el INE informe “cuánto tiene de avance las actividades” y se requiere el cronograma “en físico para poderlo examinar”.

“Hasta el momento solamente es una muestra. Socializar es llevar a una difusión, tener el documento para discutir en una mesa técnica, permitir el intercambio de opiniones, pero en este caso solamente ha sido la exposición con una muestra de actividades que no se puede tener a detalle y no se puede discutir”, expresa.

Vargas indica que en las reuniones el oficialismo está buscando “demostrar” que las actividades del censo demandan mucho tiempo, pero que la gente que tiene experiencia en el rubro se da cuenta de que el cronograma presentado “está de alguna manera condicionado para llegar al 2024”.

Verduguez sostiene que las conclusiones que se emiten después de cada reunión dan cuenta de que no se está llegando a acuerdos conclusivos. “Las conclusiones de las mesas técnicas no demuestran que están llegando a acuerdos definitivos. La mayoría de las veces lo que hace el INE es decir ‘se va a considerar la propuesta...’”, asegura.

La especialista lamenta que no se cumpla en este caso el derecho al acceso a la información. Cuestiona que en las reuniones no se permita el ingreso de la población ni de veedores. “Si ellos no tienen nada que ocultar, entonces podríamos estar ahí. Pero no, no lo permiten ni si quiera a la prensa. Y las conclusiones que emiten siempre son muy generales”, expresa.

Verduguez asegura que cuando terminan las reuniones se emiten conclusiones “bastante ambiguas” y no se dice nada del cronograma ni de la fecha. “Termina una reunión, no hay cronograma, no hay información sobre la fecha. Es como si pospusieran todo. No sé qué se gana si las conclusiones son bastante ambiguas”, afirma.

Una preocupación que tiene OCD es el accionar del INE respecto al censo en el último año, algo que, señala, está quedando en el olvido.

“Nos preocupa mucho. Es como si se hubiera olvidado todo lo que el INE no hizo el primero año. Como no tenemos la posibilidad de estar presentes en las reuniones, ni la prensa, no sabemos realmente si los municipios le han cuestionado esto al INE, si le han preguntado esto (...)... Qué se hace con lo que no ha hecho el INE durante este año, porque no puede perderse...”, asegura Verduguez.

Considera que debe haber una instancia que aborde estos temas que “durante un año el INE ha estado informando y que no han cumplido”. “En las conclusiones de las reuniones no se habla de eso, no se habla del cronograma”, manifiesta.