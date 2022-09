Chaín: La normativa de construcción fue propuesta del MAS

El concejal Pierre Chaín, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que la norma de construcción observada era parte de la propuesta electoral de su partido. Indicó que esta ordenanza busca un principio de equidad para que los constructores puedan trabajar edificios de calidad y a bajos costos, y así la gente acceda a una vivienda.

“Esta (norma) era una propuesta del MAS”, dijo a Página Siete Chaín, y destacó que fue cuando él estuvo en campaña electoral. “El MAS en su conjunto lo sabía”, explicó el concejal al resaltar que fue su proyecto. “(Por mi) condición de constructor, en mi época de joven”, (conozco sobre este tema en el municipio)”, aseguró.

Indicó que lamentó mucho que “le haya ganado” la concejala Lucía Mamani, de la bancada mayoritaria, quien presentó la propuesta de actualización de la norma de construcción.

El 9 de septiembre, cinco de los concejales -cuatro de la bancada mayoritaria y Chaín- aprobaron la norma de construcción, pero días después fue observada por la presidenta del Concejo, Yelka Maric, quien dijo que halló al menos cinco irregularidades al momento de aprobar la normativa y anunció que no iba a firmar ni derivarla al Alcalde.

“He votado a favor (de la norma) por un tema de principio porque era parte de mi campaña”, destacó Chaín tras resaltar que con esa acción espera que ahora en la ciudad de La Paz no haya monopolización de las construcciones.

Aseguró que con esta nueva norma se busca cambiar lo que actualmente sucede. Por ejemplo, dijo, una persona que cuenta con un lote de 1.000 metros para construir seis pisos, vende su terreno en un bajo costo a un constructor, éste edifica en ese terreno 30 pisos y al final el constructor termina ganando más del doble de lo que invirtió, porque vende cada piso a precios altos. “Es decir que este constructor lucra y engaña al dueño del lote, porque sabe que se puede hacer más pisos en ese terreno”, dijo.

Detalló que por eso se necesitan cambios para que la gente tenga acceso a una vivienda a bajos costos. Añadió que eso se logra con equidad, haciendo que todos tengan derecho a construir. “Ahorita la zona Sur parece clasista, porque sólo la gente que tiene plata tiene sus casas en ese sector”, dijo.

Según el concejal, con la actualización de cartillas no se busca que toda la zona Sur tenga edificios, sino calles específicas: dos calles en Calacoto, dos en Achumani y una en Irpavi, entre otros. “Es importante crecer de esa forma, ya que no se puede ir a zonas rurales porque no hay ni caminos. Quizá eso se logre en 50 años, pero ahora ningún paceño querrá ir a ese lado”.