Chambilla va contra la bancada de Arias, denuncia discriminación y pide garantías

Luego de apoyar al MAS para aprobar dos normas para controlar la gestión del alcalde Iván Arias, la concejala Lourdes Chambilla, de Somos Pueblo, arremetió ayer contra la bancada del burgomaestre. La legisladora edil -que fue observada por trabajar junto con el partido masista pese a formar parte de una alianza con Por el Bien Común- denunció discriminación y pidió garantías.

“Pido como concejala garantías hacia mi persona, porque no me siento segura como mujer. Me andan grabando y me sacan memes, eso para mí es acoso político”, dijo ayer Chambilla.

La legisladora edil dio esas declaraciones luego de explicar por qué acudió el viernes a la sesión del Concejo de La Paz, en la que se aprobaron dos normas que buscan controlar la gestión del alcalde Iván Arias.

“Asistí porque la propia presidenta (Yelka Maric) convocó a sesión. Indican que se había quedado en no asistir. A mí en ningún momento me han dicho que no venga (al Concejo) a sesionar, (más aún) habiendo una convocatoria”, afirmó. “Falto es malo, voy es malo, al final no sé qué hacer”, añadió.

Chambilla dijo que más bien vio que hubo “indisciplina de los concejales” al no asistir a la sesión porque la presidenta hizo una convocatoria. “A mí no me han hecho conocer por qué no asistieron, no mostraron su baja médica ni la razón de su ausencia”, explicó.

Aseguró que era importante acudir a la sesión porque en septiembre asistieron a seis sesiones, cuando se deben organizar al menos tres a la semana.

Lamentó que el viernes le indicaron a última hora que no asistiría a la sesión. “Salí, me han dicho. El Alcalde está acostumbrado a hablar con los cinco concejales (y no la toman en cuenta). No sé si me discriminan por vestir pollera o porque soy de Somos Pueblo, quisiera que me den una respuesta”, sostuvo.

El fin de semana, el Alcalde aseguró que la actitud de Chambilla fue una “indisciplina” al asistir a esa sesión, en la que la concejala y el MAS aprobaron dos normas: la ley de control y transparencia de las concesiones municipales y la ley de fiscalización. Esta última norma fue presentada por la legisladora edil.

La concejala aseguró que evidentemente ella presentó la norma, pero aclaró que no es la proyectista.

“El proyecto ya estaba en la comisión”, dijo e indicó que administrativamente la norma siguió su curso; por eso, todos los concejales y el Alcalde conocían la propuesta. “Le envié -incluso- una copia al Alcalde”, añadió.

Luego de conocer la reacción de Arias, Chambilla dijo que con eso “demuestra que el Alcalde no quiere ser fiscalizado”. “Qué lamentable”, indicó y pidió al burgomaestre un informe sobre dónde está el presupuesto previsto para las mochilas escolares. “2020 y 2021 no se entregaron. El 2022 tampoco hay. Quiero saber dónde está”, sostuvo.

Todos esos entretelones muestran que la alianza de Por el Bien Común- Somos Pueblo está quebrándose. Aunque Chambilla dijo que no hay “fractura”.

Aclaró que ella tampoco asistió el lunes a una reunión de bancada porque busca precautelar su seguridad. “Toda la alianza me va a tratar”, dijo e indicó que esperará la reflexión del Alcalde. “Que venga y me hable”, sostuvo y reiteró que hubo una ruptura. Pero denunció que en pasados días la bancada oficialista se reunió y al parecer “buscan que entregue mi curul”.