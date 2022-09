Chapetón, al salir de la Felcc: “Mi detención ha sido un exceso”

La exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, que fue aprehendida el pasado miércoles, salió esta mañana de dependencias policiales para cumplir la detención domiciliaria otorgada por un juez. Al salir, la exautoridad calificó su detención como un “exceso”.

“Mi detención ha sido un exceso. Yo me he presentado y me voy a presentar a toda mis convocatorias que haga la Fiscalía, que hagan las instancias judiciales, para poder coadyuvar con todas las investigaciones”, manifestó ante los medios.

Chapetón recordó que tiene una bebé que aún se alimenta con pecho y una adulta mayor a su cargo, por lo que lamentó que “no se hayan considerado estos extremos”. Y si bien agradeció la detención domiciliaria, criticó que sus colegas no hayan recibido el mismo trato.

“Somos inocentes. No se nos está acusando de corrupción, sino de procesos administrativos. (...) No puede ser justo de que la Alcaldía (de El Alto), con su administración actual, quieran inventar pruebas y no haya una imparcialidad”, recalcó.