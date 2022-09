Chapetón asegura que “buscan inventar pruebas”

“Es un exceso”, dijo ayer la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, minutos después de salir de las celdas policiales de El Alto. En el lugar pasó dos noches luego de ser aprehendida por no supervisar la obra del alcantarillado pluvial de la avenida Juan Pablo II en su cuarta fase. La noche del jueves, la exalcaldesa recibió detención domiciliaria.

“Mi detención ha sido un exceso. Yo me he presentado y me voy a presentar a todas las convocatorias que haga la Fiscalía, que hagan las instancias judiciales, para coadyuvar con todas las investigaciones”, explicó.

Chapetón recordó que tiene una bebé que aún se alimenta con pecho y una adulta mayor a su cargo, por lo que lamentó que “no se hayan considerado estos extremos”.

La audiencia cautelar de la exautoridad y otras tres personas -dos exfuncionarios y el propietario de una empresa- duró más de seis horas, de las 14:00 a las 20:00 de ayer. El juez decidió para los otros tres acusados detención preventiva en el penal de San Pedro por seis meses.

Lamentó que los otros tres acusados no hayan recibido el mismo trato. “Somos inocentes. No se nos está acusando de corrupción, sino de procesos administrativos. (...) No puede ser justo que la Alcaldía (de El Alto), con su administración actual, quiera inventar pruebas y no haya una imparcialidad”, sostuvo.

El director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de El Alto, Isaac Mauricio, negó ayer persecución política contra la exalcaldesa Chapetón por los tres procesos. Indicó que las denuncias se realizaron por obras inconclusas, déficit financiero y desvío de recursos para salud.

De acuerdo con Mauricio, dos normativas sustentan la investigación contra Chapetón y algunos de sus colaboradores.