Choferes de La Paz crean su federación, atacan a los de El Alto y apoyan cumbre

Desde muy temprano, grupos de choferes de sindicatos de la ciudad de La Paz se organizaron ayer y bajaron en marchas a su cabildo. Unos bajaron sujetando carteles que decían: “Queremos reordenamiento vehicular” y otros gritaban: “federación, federación”. Otros chicotearon y agredieron a los transportistas de El Alto en El Prado, las avenidas Kollasuyo y Montes.

Poco a poco, desde diferentes zonas, cientos de choferes de la urbe paceña -entre el sindicalizado, transporte libre, cooperativizado y radiotaxis- se concentraron y realizaron su cabildo, en la avenida Mariscal Santa Cruz y la plaza San Francisco.

En el cabildo, los choferes aprobaron al menos seis medidas, una de las resoluciones más importantes es la creación de la Federación de Choferes Urbanos de La Paz “Chuquiago Marka”.

Dirigentes de más de 25 sindicatos del transporte urbano paceño lideraron el cabildo. Según Edwin Chávez, del sindicato 23 de Marzo, una de las prioridades será cumplir con todas las resoluciones del encuentro, además indicó que se buscará llegar a un consenso con los transportistas de interciudad. Santos Escalante, representante del sindicato Litoral, coincidió con esa idea y dijo que se trabajará en ese tema.

Horas antes del cabildo, varios choferes de La Paz impidieron el paso de los minibuses que llegaban de la urbe alteña indicando que venían a “invadir” su lugar de trabajo.

“Ellos (los choferes de El Alto) tienen que trabajar en El Alto y nosotros en la ciudad (de La Paz), ellos están viniendo a invadir nuestro lugar de trabajo”, dijo uno de los transportistas.

En El Prado paceño, las avenidas Montes y Kollasuyo, entre otros sectores, algunos transportistas atacaron los motorizados del transporte alteño, rompieron sus luminarias y sacaron sus letreros. En algunos casos chicoteraron a los choferes.

Para el cabildo, sobre la avenida Mariscal Santa Cruz, se montó un escenario que copó ambos carriles de la céntrica vía para acoger a dirigentes y afiliados de cada sindicato.

Como primera determinación, los choferes rechazaron los actos vandálicos y violentos de parte de los transportistas de El Alto.

Respaldaron y ratificaron -como segunda medida- las determinaciones tomadas en la Cumbre del Transporte Paceño para el reordenamiento vehicular de la ciudad.

Como tercera resolución, los asistentes exigieron la revisión y modificación de la Ley Municipal del Transporte, Ley de Rutas y Régimen Sancionatorio.

Como cuarta acción, los transportistas paceños aprobaron el repliegue total de los representantes urbanos de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo y de la Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros (Cutup).

Determinaron -como quinta medida- responsabilizar por la vía legal a los autores intelectuales y materiales de las agresiones físicas de parte de los transportistas de El Alto a los transportistas de La Paz el miércoles.

Finalmente, como sexta medida, los choferes de la urbe paceña fundaron la Federación de Chóferes Urbanos de La Paz Chuquiago Marka que estará sujeta orgánicamente a la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo La Paz y a la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia.

“Hoy es un día histórico porque se ha visto la unidad de los transportistas que nunca se había visto. Hoy hemos demostrado que somos paceños y me siento orgulloso por estos secretarios generales; me siento orgulloso por estos mis transportistas que cuando hay que darle el hombro a La Paz lo han hecho, así como hoy”, dijo Escalante.

El concejal Lucio Quispe, uno de los impulsores de la organización de la Cumbre del Transporte paceño, dijo que es “un sueño alcanzado” la conformación de la Federación Urbana de Transporte Chuquiago Marka.

“Hoy (ayer) es el nacimiento de nuestra federación urbana paceña Chuquiago Marka, el añorado sueño de muchos exdirigentes, de muchos compañeros que han añorado este sueño que hoy se hace realidad. No me interesa que me acusen, que me digan incitador, no es cierto. Simplemente quiero la unidad de nuestra federación urbana”, dijo Quispe, ayer en el cabildo.

Respecto a la decisión de los choferes de la urbe paceña, Edson Valdés, el secretario ejecutivo de la Federación de Choferes Primero de Mayo, dijo que están en su derecho; además, recordó que ellos deben ser reconocidos en un ampliado y que se reunirán con ellos para su respectiva posesión.

El miércoles 12 de octubre, pese a las agresiones, la Cumbre del Transporte Paceño determinó nueve conclusiones, como la modificación o recortes de rutas, la restricción a estacionamientos de vehículos particulares y oficiales y la regulación del transporte de carga. A la lista se suman la conformación de la red integrada de transporte, la solicitud al Gobierno de la restricción de vehículos en general, el control a vehículos que expenden comida rápida, las campañas de educación vial y la ingeniería del tráfico vehicular, entre otras.