Choferes rechazan reordenamiento vehicular y advierten con cercar La Paz

En ese sentido advirtió que “a partir del lunes, las medidas que vamos a asumir van a ser el cerco a la ciudad de La Paz, por eso toda la estructura del transporte se va a movilizar porque no vamos a permitir la injerencia de estas autoridades”.

En respuesta a sus declaraciones, el alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que la alcaldía está abierta al diálogo y al consenso, y que las amenazas del sector transporte “no lo asustan”.

“Las puertas de la alcaldía están abiertas y las amenazas no me asustan, porque no es con amenazas que van a doblegar al pueblo paceño. El pueblo paceño está dispuesto a dialogar y vamos a buscar consenso y vamos a sentar autoridad”, sostuvo el burgomaestre.

Por otro lado, recalcó que el reordenamiento aún no se está llevando a cabo, sino que comenzará, por lo que no responderá a las amenazas del sector en protesta.

“No voy a responder a amenazas de dirigentes que buscan protagonismo, yo voy a responder a la gente que quiera dialogar. No hemos hecho nada, yo dije que inicia el proceso de reordenamiento, no que ya estamos reordenando”, aseveró.