José Luis Camacho, presidente del directorio de la Clínica de las Américas, estuvo en días pasados en la ciudad de La Paz para hacer conocer cuáles son las características del nuevo establecimiento de salud privado; razones por las que los bolivianos –según Camacho- ya no necesitan salir del país en busca de un tratamiento que requiera tecnología y especialización de alta calidad.

“En Bolivia tenemos una clínica de tercer nivel con estándares de calidad internacional y con calidez humana. Es la mejor clínica de Bolivia, la más moderna, con un equipo profesional de primer nivel mundial”, dijo el empresario a Página Siete.

“Los inversionistas, que no construimos ni gestionamos hospitales, decidimos que necesitábamos la tecnología y el know how de quien sí sabe”, añadió al referirse a la experiencia chilena y brasileña con la que construyeron la clínica.

Primera fase, 25 especialidades