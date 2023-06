Cochabamba vivió ayer uno de los días más violentos. La concejala Claudia Flores, a quien la bancada afín al alcalde Manfred Reyes Villa la acusa de “tránsfuga”, fue internada en un centro de salud luego de ser golpeada por una turba de sectores afines al burgomaestre. Sufrió varias heridas y fue evacuada en una ambulancia.

“En el patio me han arrastrado. Querían sacarme a la plaza a jalones y empujones. Ninguna autoridad merece lo que me hicieron hoy (ayer)”, dijo la concejala Flores a la prensa mientras era evacuada a un establecimiento de salud. “Me han pateado en el suelo, es gente pagada”, dijo.

“Responsabilizo al alcalde Manfred Reyes Villa de todo lo que han hecho conmigo. Han querido atentar contra mi integridad. Han dejado que me pateen y me pisen en el suelo. Denuncio públicamente al alcalde y los concejales”, agregó.

Flores fue expulsada del Concejo en medio de gritos y empujones. Incluso -según un reporte del diario Opinión- los manifestantes lanzaron botellas y agua a la legisladora.

“Me apegaré a la ley y tomaré todas las acciones legales que correspondan contra mis agresores, principalmente contra el alcalde Manfred Reyes Villa”, reiteró Flores y aseguró que como concejala no tiene seguridad para ejercer su trabajo.

Antes del ataque a Flores, varios militantes del MAS, entre concejales del MAS y las Bartolinas del Cercado, llegaron al legislativo edil e increparon a Joel Flores. “El curul no es de él, es del MAS-IPSP (...). No vamos a permitir un tránsfuga, un vendido. Que no se equivoque este Joel comprado, que compañero no es en lo absoluto, es un vendido, traidor, que le han llegado al precio”, dijo de las representantes de las Bartolinas.

En el lugar aparecieron los seguidores del alcalde para brindarle su apoyo. Entonces, según Los Tiempos, después este último grupo se dirigió a la comisión de la concejala y comenzó a agredirla.

De acuerdo con la concejala del MAS Silvia Soliz, su colega Flores está lastimada y no puede caminar a causa de la golpiza. Relató que ni los guardias municipales evitaron la agresión en pleno patio del Concejo Municipal, en la plaza 14 de Septiembre.

Flores ya denunció que sufría de violencia y acoso político porque no siguió la determinación de su bancada de volver a elegir en la presidencia para una tercera gestión a la concejala Marilyn Rivera y Diego Murillo.

El 4 de mayo, su casa fue vandalizada por mujeres que le pedían su renuncia tildándola de “traidora”. Después, el 6 de mayo fue agredida en el Tribunal Electoral Departamental, donde denunció al alcalde de la ciudad de Cochabamba y otros por violencia política.

Cabrera está delicada de salud

Horas antes, según el diario Opinión, la concejala de Súmate Daniela Cabrera fue internada, luego de sufrir un problema respiratorio y nervioso, informó ayer su abogado, Sergio Coca.

Coca dijo que Cabrera fue ingresada a una clínica para recibir atención médica. “Desde el día viernes, ella se está poniendo complejo B. No habría surtido efecto positivo en su salud y, en horas de la madrugada, se ha descompensado y ha sido internada”, agregó.

Más de un mes de crisis

El Concejo Municipal de Cochabamba amaneció el 3 de mayo tapiado. La medida fue asumida por un grupo de personas que rechaza la directiva elegida el 3 de mayo. La Defensoría del Pueblo se presentó en el lugar y ofreció mediar para solucionar el conflicto, mientras que la concejala Claudia Flores, una de las cuestionadas, solicitó el resguardo policial y anunció una denuncia ante la Fiscalía.

“Claudia, Daniela, no se victimicen”, “Esas concejalas, la van a pagar, porque Cochabamba se las va a cobrar”, “Nadie me obligó, yo vine porque quise”, “Por culpa de estas traidoras estamos en la calle”, fueron algunos de los estribillos que gritaba el grupo de personas que se instalaron en una vigilia, impidiendo el ingreso de los concejales.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo, liderada por la delegada Marioly Álvarez, se constituyó en esa ocasión en el lugar para verificar la situación y expresó su voluntad de reunir a las partes en conflicto en una mesa de diálogo.

“Estamos como intermediarios para encontrar una solución pacífica a todo este conflicto que se ha generado acá en el Concejo Municipal. Estamos dispuestos como institución a un diálogo con todas las partes actoras de este conflicto”, remarcó Álvarez.

Ese 3 de mayo, durante una sesión extraordinaria, Cabrera fue elegida como presidenta del Concejo Municipal, Flores, como secretaria –ambas de Súmate- y Joel Flores, del MAS, como vicepresidente. Los concejales de la agrupación de Reyes Villa tenían planeado que Marilyn Rivera continuara como presidenta y Diego Murillo como secretario, por tercer año consecutivo, pero la votación tomó un giro inesperado y acusaron a Cabrera y Flores de “transfugio” y “traición”.