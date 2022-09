Cochabamba: Vecinos anuncian que no permitirán la circulación del tren metropolitano

La noche de este domingo, los vecinos del Distrito 4 de la ciudad de Cochabamba se apostaron sobre las rieles y aseguraron que no permitirán la circulación de la Línea Verde del tren metropolitano, ya que se sienten afectados por la falta de obras complementarias en el tramo.

“En ese sector no encontramos servicios básicos, no encontramos desagües pluviales, no hay señalización para los peatones, vamos a amanecer ahí, sobre las cierres, las familias que todos los años nos inunda el agua”, sostuvo a a red Unite el representante del Distrito 4, Jhonny Gumucio.

Se prevé que el acto de entrega del tren metropolitano se realice el martes 13 de septiembre en la estación central de San Antonio