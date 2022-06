Colegio Médico de La Paz anuncia paro de 72 horas la próxima semana

Precisó que a diferencia de los anteriores paros, el anunciado para la próxima semana será “movilizado”.

Respecto a las declaraciones del ministro de Salud, Jeyson Auza, que los apuntó de ser un sector politizado, Fuentes señaló que son una directiva nueva en el Colegio Médico Departamental de La Paz.

“Hemos remitido una serie de cartas para reunirnos con el ministro Auza, pero parece que no quiere recibirnos, nos sabemos si es porque no tiene tiempo, ante ello el presidente Arce podría designar a otro vocero para entablar un diálogo sobre los pedidos que tenemos. No quisiéramos asumir la huelga, ya que sólo pedimos reunirnos en una mesa de diálogo y si nos convocan nosotros estaremos ahí y con la convocatoria al diálogo el paro se suspende. Vean qué sencillo es para que no haya paros”, insistió.

La anterior semana, personal de salud en los nosocomios públicos del país acató un paro de 48 horas. Esto provocó molestia y perjuicios en la población por las reprogramaciones en la atención médica.

El sector demanda más ítems y que se cumpla con la indemnización prometida para el personal médico que perdió la vida durante la pandemia.