La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) rechazó la decisión del Ministerio de Educación de no subir las pensiones y afirmó que sí habrá un incremento en las mensualidades. Aunque aún no se conoce un porcentaje específico, la entidad indicó que este monto será según la inflación de 2022, la cual llegó a 3,12%.

“En la Asamblea Nacional que hemos realizado (ayer) se ha decidido que sí se subirán las pensiones este año”, dijo a Página Siete la presidenta de Andecop, Isabel Sotez, quien aseguró que todavía no se conoce el porcentaje.

Agregó que el viernes recién se decidirá el monto porque en estos días aún se hará una socialización de la medida en sus bases en todo el país. “Pero sí o sí habrá incremento”, reiteró.

El viernes, el Ministro de Educación, Édgar Pary, aseguró que este año no habrá incremento de pensiones en las unidades educativas privadas porque no corresponde.

Sotez dijo que no puede ser que durante tres años no se pueda registrar un incremento de las pensiones.

“Desde 2019 no hubo un aumento de las pensiones, cuando cada año hubo un incremento al salario mínimo nacional”, dijo y explicó que por esa razón, Andecop decidió asumir esa medida.

Además, la representante resaltó que hace años, este incremento se realizaba según la inflación del año anterior, que en este caso fue de 3,12%.

“Y este año se tomará ese índice como parámetro para aumentar las mensualidades”, indicó.

Además, Sotez dijo que al Ministerio de Educación no le corresponde fijar el monto de las pensiones, porque no tiene tuición ni competencia sobre esa decisión. “Como máxima autoridad de Educación le corresponde ver las funciones administrativas y pedagógicas, pero en ningún artículo de las normas nacionales señala que debe cumplir esa labor”, manifestó.

Agregó que, por eso, en 2020 y 2021 no hubo ninguna sanción a los colegios privados, porque “en los procesos se ha demostrado que no tiene tuición”. Indicó que, por eso, las unidades educativas no acataron la reducción de las mensualidades tal como difundió el Gobierno.

Este medio intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Educación para conocer su posición al respecto, pero no respondieron a los pedidos.

Sotez detalló que los colegios privados son avalados por la Constitución Política del Estado, en la que se indica que estos pueden hacer contratos privados con los padres de familia para estipular el monto del incremento.

“Estos son contratos civiles, en los que el padre de familia tiene el derecho de elegir dónde quiere inscribir a su hijo y por eso lo registra en el colegio de su preferencia y al firmar este documento de prestación de servicios asume la responsabilidad económica”, agregó.

El exrepresentante de los padres de familia de colegios privados José Antonio Pereira lamentó que las decisiones se hayan vuelto unilaterales. “Ahora quién controla a esas unidades educativas”, se preguntó y aseguró que en este momento, las autoridades del Gobierno tienen que asumir acciones, de lo contrario, “los padres quedarán indefensos”.

A su turno, otro de los dirigentes de Andecop de Cochabamba manifestó que los padres que inscriben a sus hijos en colegios privados saben que asumirán gastos.

Para Sotez, por esa razón, los colegios privados no inscriben de forma automática a los estudiantes, porque los padres deben firmar cada año ese contrato civil.

Además, aseguró que con los nuevos cambios de la malla curricular es importante hacer las modificaciones –incluso– en infraestructura. Para ello –dijo–se necesita mayor presupuesto.

Pary informó que a partir de este año habrá un currículo educativo actualizado, el cual logrará que los estudiantes aprendan robótica, ajedrez, educación sexual y eliminación de la violencia en diferentes áreas. No habrá nuevas materias, los temas serán contenidos de las vigentes.