Comerciantes del Mutualista recibieron a Camacho con insultos y empujones; se fue escoltado

“Hay desesperación en la gente y eso lo sabemos, los carros bomberos no abastecieron, el agua no volvió a llegar, están desesperados y eso es entendible. No es competencia de la Gobernación, pero hemos apoyado con personal que ha sido desplegado, la gente está perdiendo todo lo que tiene y el hecho de que no haya carros bomberos o agua los pone de esa forma y hay que entender que está sufriendo”, afirmó.

Dijo que se dirigió hasta el lugar donde ocurrió el siniestro con el objetivo de hacer una verificación y ver la forma de colaborar.

El bochornoso momento terminó en una entre el equipo de seguridad del Gobernador y algunas personas que protestaban por la presencia de la autoridad en el lugar del incendio, como se ve en las imágenes divulgadas por Gigavisión.